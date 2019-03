Klæbo suveren i Canada - tok nye steg mot verdenscuptittelen

Ett felt stengt på E6 over Dovre

Johannes Høsflot Klæbo eller Aleksandr Bolsjunov?

Det trøndersk-russiske duellen om verdenscupen sammenlagt lever videre.

Klæbo ledet med 14 poeng før helgens mini-tour begynte med sprint i Canada og økte med ti poeng etter å ha knust Federico Pellegrino, Sindre Bjørnestad Skar og sin russiske rival i fredagens sprintfinale i Quebec.

Det gjør at sprintkongen fra Byåsen vant sprint-verdenscupen sammenlagt.

– Kanskje tidenes beste

– Å stå her og få sprintkula blir kult, men jeg vet at det gjenstår to dager med kriging både mentalt og det som ellers er, sa Klæbo til NRK etter seieren.

Da er avstanden 24 poeng foran de to siste konkurransene i mini-touren som avslutter årets sesong.

– Det er ingen tvil om at det er verdens beste og kanskje tidenes beste sprinter, både i klassisk og skøytingsier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Blir en tøff helg

– Men Bolsjunovs to sterkeste øvelser er igjen her, så det blir en tøff helg for Klæbo, understreker han.

Bjørnestad Skar var fornøyd med å ha hjulpet Klæbo med tre ekstra poeng i sammendraget. Han kom bak Pellegrino, men ble altså nummer tre bak Klæbos russiske erkerival i sammendraget.

– Jeg vet at jeg var en av tre med best utholdenhet i finalen, også ville jeg at Klæbo skulle ta mest mulig innpå Bolsjunov. Det klarte vi, så jeg tror han er fornøyd, sier Bjørnestad Skar til NRK.

Takket lagkompisen

Han var godt fornøyd med med «hjelpen» han fikk av lagkameraten.

– Sindre gjorde en fantastisk jobb. Jeg fikk det som jeg ville. Kvartfinalen var verst i dag. Det gikk fryktelig fort, sier Klæbo.

NRKs reporter kunne fortelle Klæbo at seieren var hans 16. sprintseier i verdenscupsammenheng.

– Det er en artig statistikk. Jeg kunne ikke drømt om mer. Det har gått veldig fort de siste tre årene, sier Klæbo til NRK.

Minitouren fortsetter med 15-kilometer klassisk fellesstart lørdag, før touren og verdenscupen rundes av med søndagens 15-kilometer jaktstart.

Simen Hegstad Krüger røk ut i semifinalen, mens Pål Golberg, Emil Iversen, Eirik Brandsdal, Didrik Tønseth og Sjur Røthe røk ut i kvartfinalen.