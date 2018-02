Klæbo takket ja til invitasjon fra Warholm: «Kleskode: Smart casual»

- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt

Først tok sønnen OL-gull, så ble han tildelt prestisjefull utmerkelse. Det ble for mye for Klæbos far.

PYEONGCHANG: Karsten Warholm (21) vant VM-gull i friidrett i august. Johannes Høsflot Klæbo (21) er fersk olympisk mester i langrenn. Begge er født i 1996. De er norsk idretts nye gullgenerasjon.

– Hvis du får muligheten må du si at jeg er virkelig imponert over råskapen og at jeg spanderer en lunsj når han måtte være klar for det. Og naturligvis de hjerteligste gratulasjoner, skrev Warholm i en SMS til Aftenposten en drøy time etter at Johannes Høsflot Klæbo hadde levert det alle trodde og nærmest krevde før mesterskapet her i Pyeongchang: OL-gull i klassisk sprint.

Meldingen fra Warholm ble avsluttet slik: «Kleskode: Smart casual».

Den ferske OL-vinneren, som er 237 dager yngre, smilte da vi overbrakte hilsen og lunsjinvitasjon fra Warholm:

– Jeg får bare kle meg casual og takke ja til en lunsj, sa Klæbo og fortsatte:

– Jeg tror han er en rå fyr jeg kan lære mye av. Vi er begge like gamle og vi gjør det på hver vår måte. Det han holdt på med i sommer inspirerte meg. Det er kult at begge får det til.

– Er det tilfeldig at to med samme bakgrunn lykkes nesten samtidig?

– Det er vanskelig å si, men det har vist seg tidligere at det er årganger som går igjen. Det viser seg gang på gang. Det er kult at en som er like gammel, og som tør å gå sin egen vei, har fått det til på den måten. Det har inspirert meg.

Slo rekorden til Svan

Han vant klassisksprinten på Alpensia skistadion som bestilt. Noen ble kanskje bekymret over at han «bare» ble nummer to i prologen.

Men trønderen hadde kontroll i både kvartfinale, semifinale og finale. Det var aldri noen tvil om at vinterens heteste norske vinterutøver skulle vinne OL-gullet.

Med det ble han også tidenes yngste OL-vinner i herrelangrenn. Klæbo er 21 år og 114 dager gammel. Den forrige rekordholderen, svenske Gunde Svan, var 22 år og 32 dager da han tok gullet på 15 kilometer klassisk under OL i Sarajevo i 1984.

– Du har gått dine egne veier, hvor viktig har det vært at du har turt å stole på deg selv?

– For min del vært viktig fra dag én. Det viktigste er å ha fokus på seg selv og det man har troen på. For min del har jeg tro på å ha det artig, gå ut der og kose seg på trening. Jeg synes det er artig og jeg tror jeg blir en bedre skiløper av det. Hvis man har troen på ting som gjør deg til en bedre skiløper, skal man bruke tide på det. Det er ikke alltid at morfar har godkjent alt. Vi har hatt noen runder der det er blitt nei. Men det handler om å ha troen på det en gjør.

Høsflot Klæbo har blant annet brukt mye tid på fotball. De har ikke alltid vært like populært hos morfar og trener Kåre Høsflot.

– Det var ikke så populært å spille innendørs fotballturnering dagen før skirenn i romjulen et år. Men det gikk bra det også.

Har våknet om nettene

På den internasjonale pressekonferansen fortalte den svenske gullvinneren i kvinneklassen, Stina Nilsson, at hun hadde skjermet seg fra alt. Hun har ikke vært på nett under OL.

Klæbo har gjort det motsatte.

– Det er viktig å være åpen i sosiale medier, sier Klæbo og røper samtidig at han har vært veldig nervøs.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært tøft. Jeg har sovet dårlig. De siste ukene har jeg stort sett våknet og kjent om jeg har vondt i halsen, om jeg er i ferd med å bli syk, kjent på hvordan kroppen er. Men det viste seg søndag at kroppen fungerte bra. Jeg fikk svarene jeg trengte. I dag kjente jeg tidlig at jeg hadde en god dag.

– Hvordan tror du at dette vil forandre livet ditt?

– Jeg tror det forandrer ganske mye. Nå kan jeg senke skuldrene og bare gå ut og egentlig smile. Nå har jeg fått det som jeg har drømt om og hatt som mål i hele år. Det er en lettelse både for meg og dem rundt meg. Jeg tror kanskje at jeg blir en lettere person å ha med å gjøre de neste dagene.

– På hvilken måte?

– At jeg ikke sitter like mye i ro og gjør mine ting. Nå kan jeg bare gjøre det jeg synes er artig.

Fikk trygghet med tidlig OL-uttak

Han fikk klarsignal til å gå OL allerede i desember. Det har vært viktig. Det har gitt ham ro i forberedelsene.

– Det gjorde at jeg kunne ha fokus på det jeg skal: Bruke skirennene som trening. Men jeg er skrudd sammen sånn at når jeg først står på startstrek, ønsker jeg å vinne, jeg vil gå fort. Det gjorde jeg for så vidt både i Planica og Seefeld. Det optimale ville nok vært å ikke legge det presset på meg selv som jeg har gjort. Heldigvis klarte jeg å takle det. Og da smaker det ekstra godt.

Det gjorde nok også kakefesten på utøvernes hotell sent tirsdag kveld.

Men det spørs om ikke lunsjen med Warholm vil smake like godt.

VM-vinneren på 400 meter hekk er allerede kåret til norsk idretts største stjerne. Nå får han solid kamp av Høsflot Klæbo.

Gullguttene født i 1996 er nå kongene av norsk idrett.