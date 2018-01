Klæbo tok et overlegent sprintgull i NM: – Akkurat så suveren som man trodde på forhånd

Gravid og ferdig for sesongen: – Har hatt dårlig samvittighet

Johannes Høsflot Klæbo og lagkamerat Fredrik Riseth tok teten fra start. Men da Klæbo kom til den første bakken, viste han umiddelbart at han er på et helt annet nivå enn de andre for øyeblikket. Han skaffet seg en stor luke ned til Riseth, og ga den aldri fra seg.

Ingen var i nærheten av å ta igjen unggutten fra Trondheim, og han slapp å gå for fullt på oppløpet. Bak ble det en kamp om sølvet, og den kampen vant OL-aktuelle Eirik Brandsdal. Kasper Stadaas tok bronsemedaljen.

– Klæbo er akkurat så suveren som man trodde på forhånd, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Sprintgullet er Klæbos andre NM-gull. Han vant også sprinten i fjorårets NM.

Fredrik Riseth ble nummer fire. Mattis Stenhagen og Sondre Turvoll Fossli fulgte etter.

– Smakte godt

NM-vinneren har i motsetning til Tour-deltagerne hatt en rolig jul, men er fornøyd med å vise at han fortsatt er en av verdens beste skiløpere.

– Det smaker godt. Det er lenge siden jeg har gått skirenn, og det å komme tilbake å fortsatt vise at man kan gå fort er betryggende med tanke på det som skal skje fremover. Jeg visste at de var sterke på oppløpet, så jeg ønsket å komme inn alene, sa Klæbo til NRK.

– Mørkt for meg og Petter

OL-plassen virker å være sikker som banken for Klæbo. På Idrettsgallaen kom han med et ønske om å gå lagsprinten sammen med Petter Northug, men etter at han meldte frafall i NM, virker den muligheten svært liten.

– Det ser mørkt ut for meg og Petter akkurat nå, sa Klæbo.

NRK-ekspert Fredrik Aukland er full av lovord om NM-vinneren.

– Johannes er vårt beste gullhåp i OL, og det virker som han har full kontroll på det han driver med. Jeg gleder meg til å følge resten av sesongen, sa Aukland.

Snart er det OL-uttak for sprinterne, og etter dagens NM-sprint er det Eirik Brandsdal som bør være mest fornøyd med resultatet.

Favorittene til finale

Den første semifinalen for herrene bød ikke på overraskelser. Johannes Høsflot Klæbo fikk en luke i tet, og begge spikret en plass i finalen. Mattis Stendshagen gikk videre på tid.

I den andre semifinalen gikk Kasper Stadaas, Sondre Turvoll Fosslo og Eirik Brandsdal seg til finalen.

Overlegen på prologen, og i alle finalene

Klæbo var helt overlegen på sprintprologen og i sin kvartfinale. OL-aktuelle Pål Golberg har slitt med sykdom i starten av sesongen, og kom seg videre til semifinalene på tid.

Alle de OL-aktuelle sprinterne som stilte til start tok seg videre fra prologen. Eirik Brandsdal ble nummer to, 5,25 bak Klæbo. Emil Nyeng ble nummer tre i den 1,7 kilometer lange NM-løypa.

117 løpere var påmeldte til sprinten, og 30 tok seg videre fra prologen. Petter Northug meldte i går frafall til løpet på grunn av sykdom.