Klæbo vant etter maktdemonstrasjon – tok langt steg mot sammenlagtseier

Det ble en dramatisk etappe på 15 kilometeren i Quebec lørdag. Johannes Høsflot Klæbo falt på tampen av etappen, men vant likevel etter en mesterlig avslutning. Trønderen tok et langt steg mot sammenlagtseier i verdenscupen, mens rivalen Alexandr Bolsjunov brakk staven på siste runde og endte helt nede på 7. plass.

Dermed leder Klæbo med 42 poeng på Bolsjunov før søndags finalerenn i Canada. Russeren går ut hele 52 sekunder bak Klæbo på jaktstarten.

– Regner ikke med han er fornøyd

– Det var et artig løp. Det var høy fart og mye som skjedde. Det var noen tette dueller der, men heldigvis gikk det veien, sier Klæbo til NRK etter målgang.

– Hva tenkte du da du falt?

– Da tenkte jeg at jeg kom til å miste bonussekundene. Men så måtte jeg bra prøve, jeg kjente meg ganske pigg i dag, svarer han reporteren.

– Jeg regner med at han ikke er noe fornøyd. Han hadde vel sett for seg et helt annet resultat. Det kommer til å bli et «rotterace» i morgen, og jeg skal hvert fall gjøre mitt, legger Klæbo til.

Tok kommando fra start

Før dagens fellesstart ledet Johannes Høsflot Klæbo med 24 poeng på Alexandr Bolsjunov sammenlagt i verdenscupen.

Sindre Bjørnestad Skar og Klæbo lå i front helt fra start av. Klæbo virket offensiv i sporet og lå blant de aller første i feltet, i motsetning til Bolsjunov, som noe litt overraskende lå lenger bak enn Klæbo fra start.

Tempoet var ikke det største de første kilometerne. Men like før den første innlagte spurten smalt Bolsjunov til. Russeren satte opp et høyt tempo i front. Emil Iversen og Skar gjorde riktignok en god jobb med å hjelpe Klæbo. Sistnevnte vant den første innlagte spurten, mens Bolsjunov og Iversen kom på plassene etter det. Dermed tok Klæbo tre bonussekunder på Bolsjunov.

Klæbo-fall og stavbrekk av Bolsjunov

Like før den andre innlagte spurten vartet Klæbo opp med en maktdemonstrasjon. Trønderen falt i en krapp høyresving, og havnet lenger bak i feltet. Men Klæbo kom seg kjapt opp på skiene igjen, og tok igjen absolutt alle i feltet, før han til slutt tok seg forbi Bolsjunov på den innlagte spurten. Emil Iversen snek seg også forbi russeren, og dermed tok Klæbo fem nye bonussekunder på rivalen.

Et par minutter senere brakk også Bolsjunov høyrestaven før en bratt motbakke. Det russiske støtteapparatet reagerte riktignok utrolig raskt, og fikk gitt Bolsjunov en ny stav. Men han måtte gi en liten luke, noe som gjorde det enklere for Klæbo på avslutningen.

Det gikk derfor mot en ren spurtduell mellom Klæbo og hjemmefavoritt Alex Harvey. Klæbo tok canadieren på innersvingen inn på stadion, og vant kontrollert i spurten.

Dagens seier gjør altså at Klæbo leder minitouren og skal gå ut 52 sekunder før Bolsjunov på søndagens 15 kilometer jaktstart. Vinneren av minitouren får 200 verdenscuppoeng.

