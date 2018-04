Klæbo vil samarbeide med Northug: – Det kan bli bra

Kunne hentet Hovland i fjor sommer. Men formen var så dårlig at RBK ikke våget

Først viste Petter Northug glimt av gammel storhet. Deretter ønsket Johannes Høsflot Klæbo ham hjertelig velkommen på sprintlandslaget neste sesong.

Northug viste muskler som i glansdagene og sendte lillebror Even Northug først ut på ankeretappen på NM-lagsprinten i Alta fredag.

Etterpå applauderte både landslagsledelsen og konkurrentene 32-åringens innsats og konstaterte at Northug viste ting han ikke har vist på lenge.

– Det virker som han er litt tilbake til gamle takter med det han gjør. Han hang på Martin (Sundby) her i dag, og det er selvfølgelig lovende. Det blir spennende å se hva skjer i tiden som kommer. Han har gått en del turrenn i det siste, og det ser ut til at han har gått fort, sa Johannes Høsflot Klæbo til NTB.

Ville ikke snakke

Også landslagstrener Arild Monsen likte det han så av den gamle mester.

– Det var litt gamle dager over dette. Det er godt dekkende sånn jeg så det fra min posisjon. Det var sikkert en god opplevelse for han. Positivt, smilte han til NTB.

Selv snakket Northug kun med NRK etter lagsprinten. I det intervjuet kastet han ikke på noen måte lys over sin egen fremtid. 32-åringen har foreløpig ikke bekreftet at han går løs på en ny sesong, men samtidig pågår det samtaler med skiforbundet om en retur til landslaget.

Vinterens store navn i internasjonalt langrenn på herresiden gledet seg også over iveren og entusiasmen Northug viste i Alta.

– Det jeg synes er bra, er at han ser ut til å kose seg og har det artig når han går på ski, sa Klæbo.

Kan bli lagkamerater

Et hett alternativ synes i så måte å være at Northug blir en del av sprintlandslaget neste sesong. Der får han Arild Monsen som sjef og Johannes Høsflot Klæbo som lagkamerat.

Monsen svarte torsdag følgende på spørsmål om han kan hjelpe Northug tilbake til sitt gamle nivå.

– Det får vi se. Om han kommer på laget mitt kan jeg ikke si noe om nå, men dersom han kommer, skal jeg gjøre alt jeg kan i samarbeid med de løperne jeg har.

– Men du tror Northug kan finne tilbake til sitt gamle toppnivå?

– Det absolutt første målet må være å komme tilbake til helt andre takter enn han har vist i vinter. Så får tiden vise om det blir gamle høyder. Det får vi se, sa Monsen.

– Skal ta godt imot ham

Johannes Høsflot Klæbo vil ikke spekulere i hva Northug-forhandlingene ender med, men er mer enn positiv til å få medaljegrossisten som lagkamerat på sprintlandslaget.

– Jeg er glad det ikke er jeg som skal ta den vurderingen, men dersom han kommer inn på sprintlaget, skal jeg ta godt imot han. Han er en fyr som har gjort masse for skisporten, og han er en fyr som har mye erfaring. Hvis jeg kan lære noe av han, og han forhåpentligvis kan lære noe av meg, kan det bli bra, sa han til NTB.

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter at det pågår samtaler med Northug-leiren, men vil ikke forskuttere utfallet.

Lillebror er spent på avgjørelsen

Strindheim, med brødrene Northug på laget, endte på sjetteplass på NM-lagsprinten i Alta torsdag. Lillebror Even var imponert over storebror.

– Ja. Det er dagens lyspunkt at han ser såpass sterk ut. Det er artig, sa han – og tilføyde:

– Selv om det ikke ble medalje, ser vi at kroppen hans er på gang igjen. Det er viktig.

Han vet like lite som alle andre om storebrors fremtid.

– Jeg er spent selv. Det er vel under diskusjon. Vi satser på at det blir bra uansett hva det ender med, sa Even Northug.

Fredag fortsetter andre del av langrenns-NM med ti kilometer klassisk stil i Alta. Også den distansen går Petter Northug.