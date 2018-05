Klæbos nye lekeplasser: Skottland, USA og Liechtenstein

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Saken oppdateres.

COSTA NAVARONE: Ikke bare skal den norsk-svenske touren fra Östersund til Trondheim gjennomføres for første gang. Mye tyder på at tre nasjoner som vanligvis ikke arrangerer verdenscuprenn blir arena for Johannes Høsflot Klæbo og de øvrige stjernene.

Det kom frem på onsdagens møte i verdenscupkomiteen under FIS-kongressen i Hellas. 2020-sesongen er mesterskapsfri og derfor blir den skandinaviske touren sesongens høydepunkt, slik Ski Tour Canada var i 2016.

Før den tid skal imidlertid Tour de Ski arrangeres igjen rundt nyttår. Der planlegges det å legge etappen 31. desember 2019 til Vaduz, hovedstaden i miniputtstaten Liechtenstein.

Touren i Norge og Sverige skal etter planen starte 13. februar 2020 i Storbritannia. På dagens møte i Hellas kom det frem at Glasgow er mest aktuell som arena for prologen, før langrennsstjernene fortsetter til Östersund, Åre, Meråker og til slutt havner i Trondheim.

Den tredje interessante nyvinningen i 2020-sesongen er at USA er på vei tilbake på verdenscupkartet. Nasjonen har ikke arrangert langrenn av denne typen siden 2001. Den gang var det Johan Mühlegg som vant i Soldier Hollow. Håpet er å arrangere sprint på kveldstid i Minneapolis i midten av mars 2020, mellom verdenscuphelgene i Quebec og Canmore i Canada. Dermed kan den amerikanske stjernen Jessica Diggins endelig få mulighet til å gå verdenscup på hjemmebane.

Planlegging av de to neste verdenscupsesongene tok store deler av tiden under det fire timer lange møtet onsdag formiddag. Senere på dagen vil fremtiden til klassisk langrenn og skiathlon bli et sentralt tema. Norges representant i verdenscupkomiteen er tidligere langrennssjef Åge Skinstad. Han vil bruke all sin innflytelse til å bevare klassiskstilen.

Tankegangen til langrennstoppene når det gjelder nye arrangørsteder er spennende. Idretten som er enorm i Norge og Sverige sliter med å få oppmerksomhet utenfor Norden. Hvorvidt en prolog i Glasgow og en Tour de Ski-etappe i Vaduz vil føre til noen stor interesseøkning i Skottland og Liechtenstein er nok tvilsomt, men det viser en offensiv tankegang. Mest spennende er planene om en bysprint på kveldstid i Minneapolis. Populære Jessica Diggins ble olympisk mester i Pyeongchang sist vinter. Arrangementene i Alex Harveys hjemmearena Quebec de siste årene viser at det er mulig å lage folkefest på langrennskonkurranser også i Nord-Amerika.

Kanskje kan bysprinten i Minnesota være starten på noe større på det amerikanske kontinentet?

Den endelige avgjørelsen på om Liechtenstein, Skottland og USA blir verdenscuparrangører faller under høstmøtet til det internasjonale skiforbundet i Zürich i oktober, men allerede nå skal både Minneapolis og Vaduz være så godt som klare. Det er stor stemning blant både løpere og ledere om å gå verdenscup i USA. Liechtenstein må kun bevise at de har godt nok anlegg, noe som ikke skal være et problem. For Glasgow er det mer usikkert. Der må spørsmål rundt finansiering, stenging av byen, transport og snøproduksjon på plass før et endelig klarsignal kan gis.

Trondheim, som 17. mai får svar på om byen får arrangere VM i 2023, ser ut til å måtte vente lenge på å bli fast verdenscuparrangør i langrenn. Planen er at neste verdenscuprenn i Granåsen skal arrangeres 22. mars 2020, i forbindelse med den norsk-svenske touren.