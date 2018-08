Klæbos sesongplaner begynner å ta form, men én ting grubler han på

Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

Sesongplanene begynner å ta form for Johannes Høsflot Klæbo, men én ting har han ikke landet: Deltakelse i Tour de Ski eller ikke.

OL-mesteren i sprint har fortsatt til gode å prøve seg i konkurranseformatet de fleste eksperter er enige om at skal passe den allsidige 21-åringen særdeles godt. Fjorårets utgave av Touren ble ofret for å stå best mulig rustet til OL i Pyeongchang.

Klæbo vet ikke hvordan kroppen vil reagere på det krevende Tour-programmet, og kan komme til ende med å vende tommelen ned også kommende sesong. Da handler alt om å komme til VM i Seefeld i gullform.

Sammen med morfar og trener Kåre Høsflot og sprintlandslagstrener Arild Monsen er han i gang med å legge en konkurranseplan.

– Vi har sett litt på det, men har ikke landet noe eksakt ennå. Tour de Ski er vi for eksempel ikke sikre på. Vi må bruke første del av vinteren til å spikre dette helt, sier Klæbo til NTB.

Grundig vurdering

Han vil ikke forskuttere hva man faller ned på med hensyn til Touren, som den kommende sesongen innledes med skøytesprint i Toblach 29. desember. Deretter venter ytterligere seks renn på sju dager.

– Det er totalbelastningen vi må se på. Det (Tour-programmet) er steinhardt, og det er viktig å huske at målet er VM. Da må man være forberedt på å ta noen rolige dager i etterkant og være kynisk på det. Det er viktig å ha nok overskudd når man kommer inn til et mesterskap, og jeg har ingen erfaringer med Tour de Ski ennå, sier Klæbo.

– Er du fristet av Tour de Ski?

– Ja, det er helt klart. Man har jo lyst til å gå, og jeg har veldig lyst til å konkurrere. Uansett om det er Tour de Ski eller noe annet er det vanskelig å si nei, men samtidig er det et mål lenger framme som man må ta en grundig vurdering rundt. Da er det en gang sånn at man må stå over noen skirenn, sier 21-åringen.

– I ditt hode er VM klart viktigere enn Tour de Ski?

– I mitt hode har jeg veldig lyst til å gå fort i VM, og for så vidt også i Tour de Ski. Jeg vet samtidig at det kan bli vanskelig. Men det er sikkert derfor jeg har lyst til å prøve Tour de Ski også, for å se om det kunne være mulig, smiler unggutten.

Stresser ikke

OL-mesteren i sprint stresser ikke med å fatte en beslutning rundt en av sesongens viktigste konkurranser.

– Når vi har fått gått noen verdenscuprenn, og jeg kjenner litt hvordan ting er, må vi begynne å se på hvor man skal være i jula, smiler Klæbo – og varsler dermed at en endelig avgjørelse rundt Tour de Ski neppe vil bli tatt før sesongen er godt i gang.

Beslutningen tar han naturligvis i samråd med sine to viktigste støttespillere.

– Det er viktig å få både morfar og Arild (Monsen) sine argumenter på bordet, sånn at vi får tatt en best mulig avgjørelse, sier 21-åringen.