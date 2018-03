Kollen-drama: Sundby tapte seieren etter målfoto

Saken oppdateres.

Det ble svært dramatisk etter 50 kilometer i Holmenkollen. En gruppe på syv mann hadde kommet seg løs fra resten av feltet, og ut på oppløpet var det duket for spurtduell mellom Martin Johnsrud Sundby og Dario Cologna.

Sundby og Cologna kom helt likt inn på oppløpet. Så tett var det at det ble målfoto etter at begge hadde kastet seg over målstreken.

Heller ikke tv-bildene kunne gi et klart svar på hvem som var først over mål. Etter flere minutter med forvirring dømte juryen til slutt Dario Cologna foran, og dermed vant sveitseren sin første femmil i Kollen. Han har vært annenmann to ganger tidligere.

– Det er fantastisk. Jeg var ikke sikker på at jeg vant, jeg har vært nære her før. Jeg har forsøkt å fokusere på dette rennet etter OL. Det var en fantastisk seier, sa Cologna etter seieren.

Martin Johnsrud Sundby klarte ikke å klatre helt øverst på pallen denne gangen, men fikk pallplass for syvende år på rad.

– Jeg gjør et dårlig innslag og det er det jeg taper på. Det er kjedelig å tenke på, men Dario har hatt et par annenplasser her, så jeg tror vi skal si at vi unner han det i år, han er en fantastisk skiløper som jeg trives å konkurrere med. Jeg er fornøyd med løpet totalt sett, sa Sundby til NRK etter løpet.

– Ekstrem opptur

NRKs Fredrik Aukland tror seieren betyr enormt mye for sveitseren.

– Det var en ekstrem opptur for Cologna. Han har slitt så mye på femmilen, og han har vært ordentlig irritert. Det går mye mellom ørene de siste meterne, og det er ikke tilfeldig at han setter det innslaget som han gjør, det har han tenkt mye på, sa Aukland til NRK.

Martin Johnsrud Sundby kom på annenplass, og Maksim Vylegzjanin ble nummer tre. Sjur Røthe kom på en overraskende fjerdeplass etter en lang periode uten konkurranse, og Hans Christer Holund ble nummer seks.

Det var et folkehav uten like i Holmenkollen da den tradisjonsrike femmila gikk av staben. Overalt var det norske flagg, og arrangementssjefen mente det var like mange ute i løypene som under VM i Oslo i 2011.

Kunne rykket

Men kanskje kunne Sundby og de andre ha ristet av seg vinneren allerede etter 30 kilometer. Ekspertene i NRK klødde seg litt i hodet over det som skjedde etter at to av favorittene, Dario Cologna og Maurice Manificat gikk inn til skibyttet etter tre mil. Et stort norsk tog kunne satt høy fart for å parkere de to store kanonene, men farten var lav, og begge tok de 17 sekundene de tapte på få kilometer.

Klæbo tok poeng og falt

Det store spørsmålet før rennet startet var om verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo kunne henge med teten inn til mål på en femmil. Etter at trønderen hadde vunnet to spurter og dermed 30 verdenscuppoeng, falt han i en utforbakke, og kom seg aldri opp til teten igjen.

Etter 20 kilometer lå han over halvminuttet bak Sundby og resten av teten. En sliten trønder ble etter hvert gående alene langt bak i folkehavet i Holmenkollen. Til slutt ble han nummer 40, seks minutter og 49 sekunder bak Cologna.