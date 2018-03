Kommentator i svensk storavis: – Du er tilgitt, Therese Johaug

Uværet i Åre gjør at verdenscupavslutningen avlyses

Saken oppdateres.

I en kommentar søndag skriver Tomas Pettersson i svenske Expressen om comebacket til Therese Johaug neste sesong.

– Johaug er snart tilbake. Og vi skal naturligvis ta imot henne med åpne armer, skriver Pettersson.

Han var lenge svært kritisk til Johaug fordi den norske langrennsstjernen ikke erkjente skyld i forbindelse med å ha testet positivt for et ulovlig middel. Johaug fikk til slutt en utestengelse på 18 måneder som gjorde at hun blant annet gikk glipp av OL.

– Fint at hun erkjente

Men både Johaug og Norges Skiforbund pekte på at det var den daværende landslagslegens feil. Det irriterte mange svensker, ikke minst aviskommentator Pettersson.

– Etter at dommen ble fastslått erkjente til slutt Therese Johaug sitt eget ansvar for alt som gikk feil. Det er fint, skriver han.

– Johaug skal ikke hånes. Om en måned er Johaugs utestengelse over. Johaug er da fri til å konkurrere igjen, og hun tas imot med åpne armer av det norske landslaget. Det burde alle vi andre også gjøre, skriver Pettersson.

– Du trengs

Han mener at skiverdenen trenger slike som Johaug, og peker på at en rekke stjerner nå er i ferd med å legge opp: Kikkan Randall, Aino Kaisa Saarinen og Anna Haag. Også Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk er det usikkerhet rundt.

– Så velkommen tilbake, Therese Johaug. Du trengs. Og du er tilgitt, skriver Tomas Pettersson.