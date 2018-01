«Konflikten mellom Petter Northug og Vidar Løfshus er ikke et spill. Det er ramme alvor»

Saken oppdateres.

Petter Northug ligger fortsatt på sofaen hjemme på Byåsen, ute av stand til å trene. Det kan være at han har gått sitt siste skirenn på toppnivå. Kan hende går han noen konkurranser på tampen av sesongen, men slik situasjonen er i dag er det ingen som vet. Jeg tror ikke han selv vet det heller.

Slik er det også for neste sesong. Det er langt fra sikkert at 32-åringen velger å satse mot et nytt VM. Han vet hva som må til av knallhardt arbeid og forsakelser, og derfor er det godt mulig han lar være. Northug mistet Torino-OL, fikk med seg to gull fra Vancouver og mislyktes i Sotsji.

Den siste sykdomsperioden knuste alle sjanser for at han får oppleve sitt tredje OL om et par uker.

Dermed handler neste spenningstopp i det evigvarende dramaet om Petter Northug om det som skal skje til våren. Northugs sponsoravtale med Coop går ut. Det mener jeg er av mindre betydning. Skiesset har tjent seg søkkrik på suksessen de siste årene. Om så alle sponsorene skulle vende ham ryggen, noe jeg aldri tror kommer til å skje, har han midler nok til å finansiere satsingen på egen hånd i flere år.

Hvis det er det han ønsker, vel å merke.

Det andre spørsmålet er mer interessant. Treårsavtalen med Norges Skiforbund, den han fikk på plass etter VM-suksessen i Falun i 2015, har også sin ende nå. Spesialavtalen som han trumfet gjennom da han var på sitt aller mest populære gjør det mulig å kombinere samarbeidet med Coop utenfor sesong med et halvår som landslagsløper på vinteren. Dette skal ifølge skiforbundet bli umulig fra og med neste sesong.

Da Northug gikk ut av landslaget våren 2013, hadde han aldri noe ønske om å være halvveis landslagsløper, slik han er i dag. Han ønsket å forsøke seg på egen hånd, fordi det var det som ga ham motivasjon.

Skiforbundet truet med startnekt om han ikke hørte på dem og ble en del av landslaget på vinteren. For meg fremstår forholdet Northug har levd i de siste fem årene som et tvangsekteskap.

I november fortalte landslagssjef Vidar Løfshus at han ikke hadde pratet med Northug på seks måneder. De snakker fortsatt ikke sammen. Et helt håpløst utgangspunkt for samarbeid. Bedre er det ikke når Northug gjentatte ganger rakker ned på lederne sine i sosiale medier.

Slik jeg forstår det, er forholdet mellom to av de sterkeste personlighetene i norsk idrett minst like iskaldt som det fremgår i Instagram-meldingene fra Northug. Skistjernen skal ha mistet all respekt og tillit til landslagssjefen etter det han opplever som urettferdig behandling gang på gang. Da han langet ut etter femmila i Lahti-VM i fjor og senere ba Løfshus trekke seg, var det ikke skuespill. Det var ramme alvor.

Så kan vi spørre oss hvorfor det har blitt slik.

Mitt inntrykk er at Northug og Løfshus er to relativt like typer som ikke legger skjul på hva de mener. Der ligger kanskje også svaret. Begge er villige til å gå i krigen for den andre, så lenge det skjer på ens egne premisser. Begge to har stor selvtillit og er i tillegg sta. Når interessene da er så ulike, oppstår konflikten. Northug følger gjerne reglene, så lenge han kan lage dem selv. Regler som andre har satt er han mindre opptatt av.

Løfshus er, forståelig nok, mest interessert i at landslaget skal fungere på best mulig måte. Han er grunnleggende uenig i at Northug står utenfor.

Ville Northug ha blitt vraket fra fjorårets verdenscupavslutning i Canada om han var fulltids landslagsløper? Ville han ha fått Sjur Røthes plass i Tour de Ski i år om han fulgte landslagets plan til punkt og prikke? Jeg kan ikke fastslå noe, men jeg mistenker at han svarene på de to spørsmålene hadde blitt nei og ja.

Jeg har ingen problemer med å forstå at landslagsledelsen lar seg irritere av rabagasten fra Mosvik, som fortsatt, i en alder av 32 år, ser ut til å mangle totalt respekt for autoriteter. Han er i stand til å lage konstant støy og dermed mye ekstraarbeid for landslagsledelsen gjennom en hel vinter. Setter man seg inn i Northugs hode, en av landets fremste vinnerskaller, er det også til å forstå hvorfor han reagerer som han gjør, selv om enkelte av utspillene og Instagram-postene de siste månedene kan tyde på en kombinasjon av sviktende dømmekraft og mangel på nei-folk rundt seg.

Med fjorårets skuffende sesong og årets fiasko, er det ikke gitt at Northug tas ut på neste års landslag. Blir han tatt ut, venter nye måneder med bråk om en spesialtilpasset avtale. Det er ikke det den gamle stjernen trenger om han bestemmer seg for å gå løs på en ny sesong.

Jeg mener Løfshus etter årets sesong bør ta Northug på alvor og slippe ham helt fri. Dersom Northugs tilbys landslagsplass, er reglene slik at han må svare ja dersom han skal få gå internasjonale renn. La ham i stedet satse fullstendig på egen hånd uten forventning om spesialbehandling av noe slag. Vinner han sesongåpningen på Beitostølen, kan han tas ut til verdenscup før jul. Hvis ikke, trenger ikke Løfshus å forholde seg til ham.

Jeg tror det kan bidra til å motivere Northug. Da kan han for første gang bevise at han er i stand til å greie seg fullt og helt på egen hånd. Utfordringer av den typen har trigget ham før.

Det vil være en bedre løsning enn et nytt år i tvangsekteskap, hvor den sterke parten er en landslagssjef Northug tydeligvis ikke tåler trynet på.