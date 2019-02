Kowalczyk refses av sine egne: – Hun dreper kjærligheten min til sporten

Saken oppdateres.

I flere år kunne ingen matche Justyna Kowalczyks fart i langrennssporet. Og det er også ofte futt i utspillene til polakken.

Nå har en Twitter-melding fra Kowalczyk startet en ordkrig innad i den polske VM-troppen.

– Jeg elsker denne sporten, men hun dreper kjærligheten min, sier Maciej Starega til det polske nettstedet sport.pl – ifølge Aftonbladet.

Syrlig stikk

Spenningene innad i det polske laget nådde overflaten etter Staregas 31.-plass på VM-sprinten. Det var et skuffende resultat.

Og Kowalczyk – som nå har en trenerrolle i Polens landslag – kunne ikke dy seg.

– En nesten 30 år gammel utøver vet ikke hvordan kroppen hans responderer på høydetrening, skrev Kowalczyk på Twitter, med emneknaggen #professionalism.

Det ble tolket som et stikk mot treningsopplegget til Starega, som er 29 år gammel. Starega følte seg hvert fall truffet.

– Jeg tok kritikken veldig personlig og følte at jeg ville snakke med henne på tomannshånd, men så kom jeg på at det ikke går an å snakke med henne, fordi hun tror hun alltid vet best, sier Starega.

– Hun (Kowalczyk, journ.anm.) synes at hun har rett til å si ting og bedømme oss andre bare fordi hun har oppnådd fine resultater tidligere i karrieren, men det betyr ikke at man skal svartmale andre og være helt respektløs. Hun har en såpass sterk posisjon i forbundet at det er hun som dikterer vilkårene og tror hun kan alt. Vi andre skal bare sitte og lytte, sier Starega.

Fikk ros fra supertalent

Etter å ha vunnet to VM-gull og to OL-gull for Polen ble nemlig Kowalczyk belønnet med en trenerjobb i forbundet. Dermed veileder hun de andre utøverne, selv om hun fortsatt er aktiv.

Kowalczyk skal for eksempel gå andre etappe for Polen i torsdagens stafett. Monika Skinder, det 17-årige stortalentet som skal gå første etappe, roste Kowalczyk i et intervju med Dagbladet tidligere i VM.

– Det er kult at hun både er trener og fortsatt kan konkurrere. Justyna er rå, sa Skinder til avisen.

Det virker imidlertid som at meningene er delte om Kowalczyk. Landslagsløper Kamil Bury støtter nemlig lagkamerat Starega.

– Justyna er en legende. Sånne må man respektere, og det gjør jeg. At hun ikke har noen respekt for andre mennesker, det er en annen sak, sier Bury til sport.pl.