Kowalczyk vurderer å gå 10-kilometeren i VM

Verdens mest nedlastede app er helt ukjent for mange voksne

Én yrkesgruppe har økt med 13 000 i måneden på ett år: Her er yrkene med høyest lønn

Måtte betale dyrt for å kjøre for nært

Før og nå: Var det finere her i 1915?

To bilførere fratatt førerkortet

Fannemel ikke overrasket over VM-vraking: – Har ikke noe der å gjøre

VM-klare Mariel (20) har tatt et tøft valg for å nå verdenstoppen

Saken oppdateres.

Velger den polske veteranen å stille til start på distanserennet 26. februar, håper hun å kunne hevde seg blant de beste.

– Dette er ikke for moro skyld, sier Kowalczyk til NRK.

I forrige uke opplyste Kowalczyk på Twitter at hun skal gå stafett og lagsprint i Seefeld-VM. 36-åringen har ikke gått verdenscuprenn siden hun havnet på 8.-plass på 10-kilometeren i klassisk stil i Planica i januar i fjor. Noen uker senere deltok hun i Pyeongchang-OL, der 14.-plassen på tremila ble hennes beste resultat.

I etterkant av vinterlekene i Sør-Korea sa Kowalczyk at hun ikke kom til å gå flere renn i verdenscupen. Derfor kom det som en overraskelse for mange at hun deltar i VM i Østerrike.

Denne sesongen har langrennsveteranen gått flere renn i Ski Classics. I Kaiser Maximilian Lauf endte hun på 3.-plass, mens det ble 5.-plass i Marcialonga nylig.

Kowalczyk har hatt flere feider i skisporet mot blant andre Therese Johaug og Marit Bjørgen. To OL-gull og to VM-gull er blant polakkens meritter.

OL-gullene kom på tremila i Vancouver i 2010 og på 10 kilometer klassisk i Sotsji fire år senere. I 2009 ble det to VM-gull i Liberec.