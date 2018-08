Krüger rykket på slutten og vant Lysebotn opp

To biler i ulykke i Inderøy

Beboer ble sterkt forbrent under bading

Dramatikk i Lysebotn Opp: Skrekkskade for svensk skiskytter

- Det er et sug etter alternativ til kjøtt og fisk

- Det var naivt av Per å ta med telefonen

Latteren satt løst under minnestunden for Thorvald Stoltenberg

- Det er et sug etter alternativ til kjøtt og fisk

- Det var naivt av Per å ta med telefonen

Saken oppdateres.

Det ble en kamp mellom Simen Andreas Sveen og de to Lyn-guttene Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund i de bratte bakkene opp mot Ørneredet ved Øygardsstøl.

De tre var klart sterkest i bakkene, og de resterende løperne tapte terreng oppover bakken. De siste kilometerne forsøkte Holund seg med et rykk, men de gikk samlet inn mot slutten. OL-vinner Krüger tok mesteparten av drajobben og bestemte farten på trioen.

Men mot slutten viste Krüger hvorfor han vant OL-gull i vinter. Han rykket, og tok seieren foran lagkamerat Holund, som gikk i mål 3,9 sekunder senere. Simen Andreas Sveen ble nummer tre, 16 sekunder bak i mål.

– Jeg hadde en jevnt bra fart, men jeg prøvde å ha et lite gir til mot slutten. Det var moro å få revansje på Holund fra i går, men jeg var redd for at det skulle komme en rakett bak meg, sier Krüger til Aftenposten etter å ha gått i mål.

I går ble Holund nummer seks på Blink Classics, 0,4 sekunder foran Krüger som ble nummer åtte.

Vinnertiden ble 27 minutter og 53 sekunder.

Fornøyd landslagstrener

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller til Aftenposten at Krüger har jobbet mye med avslutningene den siste tiden.

– Han er en konkurransemann, og blir bedre og bedre på å ha det ekstra giret på slutten. I OL avgjorde han med en langspurt, men det er ikke alltid det er mulig. I dag fikk han øvd på det, selv om det er en litt spesiell avslutning her, sier han.

Nossum skrøt også mye av tredjemann i løpet, Simen Andreas Sveen. Han er ikke en del av landslaget, men landslagstreneren fikk allerede før rennet et hint om at han kunne blande seg inn i tetstriden.

– Jeg er ikke overrasket over at han er med i teten. Han trener mye med noen av løperne våre. Jeg fikk en tekstmelding fra Martin Johnsrud Sundby som hadde trent med han, og han mente at han var en dark horse til å være med i tetstriden, og det ble han jo, sier Nossum.

Vebjørn Turtveit ble nummer fire, og Martin Johnsrud Sundby ble nummer fem.

– Brutalt

Før starten kalte Hegstad Krüger løpet brutalt.

– Det er brutalt, det er ikke noe annet å si. Jeg gikk for første gang i fjor. Du ser jo ikke toppen før mot slutten. De siste to kilometerne var seige og tok lang tid, sa Krüger før han startet løpet.

Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo deltok ikke i rulleskiløpet.

Klatreløpet går fra Lysebotn og til utkikksposten Ørneredet ved Øygardsstøl. Fjellveggen har 27 hårnålssvinger og strekker seg 640 høydemeter over havet. Totalt er løpet 7,5 kilometer langt, og har en stigningsprosent på 8,5.

Johaug-rekord

Kvinnens løp gikk tidligere på dagen, og der parkerte Therese Johaug konkurrentene. Det er hennes første FIS-renn siden dopingdommen.

Johaug brukte 31.46,3 minutter på det 7,5 kilometer lange motbakkeløpet, og hun slo dermed den gamle rekorden fra 2016 med over et halvt minutt. Charlotte Kalla ble nummer to, mens Ebba Andersson kom på tredjeplass.

Blinkfestivalen varer til og med lørdag. Fredag og lørdag pågår rennene i Sandnes sentrum.