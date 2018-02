Kveli spurtet inn til tredjeplass i langløp – ble disket

Elsket du «Fifty Shades of Grey»-bøkene? Her har du fem boktips

Saken oppdateres.

Laila Kveli spurtet om seier, men ble diskvalifisert etter å ha gått i mål som nummer tre i Tjejvasan i langrenn lørdag. Katerina Smutná fra Tsjekkia vant.

Fem løpere kom sammen inn mot mål i Mora etter 30 kilometer fra Oxberg i verdens største langrennskonkurranse bare for kvinner.

Rett etter Aukland-broen ble det tett om plassene. Kveli byttet spor, og da falt både Lina Korsgren og Emilia Lindstedt bak henne.

Smutná vant spurten foran Britta Johansson Norgren og Kveli. Etter et jurymøte ble Kveli diskvalifisert.

– Jeg opplevde at det ble en liten luke, og da byttet jeg spor. Jeg så meg tilbake, hadde ganske god fart og hoppet inn i sporet, men dessverre falt de to bak meg. Det føltes som Lina kjørte på staven min, men det er vanskelig å vite hva som skjer bak meg, sa Kveli.

– Juryen kom til at det var for lite plass der jeg gikk inn i sporet.

Lindstedt gikk i mål som nummer fire, men fikk tredjeplassen.

– Det var nok en riktig avgjørelse av juryen, men synd for Laila, for jeg vet at det ikke var hennes mening at det skulle gå slik, sa Korsgren.

For Norgren var det helt greit å bli slått lørdag.

– Det er bare å vinne neste løp. Det er selve Vasaloppet neste helg, sa hun.

