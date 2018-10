Landslagstreneren: - Hvis noen vil jukse for å vinne et skirenn som 15-åring, så må de nesten få lov til det

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Fluorforbudet gjelder glidprodukter og ble vedtatt av langrennskomiteen i Norges Skiforbund sist helg. Hensikten er å skåne smørere og hindre at folk blir syke, samtidig ønsker man å gjøre sporten mer tilgjengelig for alle slik at ikke bare dem med god råd har muligheten til å sikre seg de beste og dyreste produktene.

Langrennskomiteen ønsker å bidra til at utstyrsjaget blir neddempet.

– Dette er et tiltak jeg støtter 100 prosent. Jeg har vært med i barne- og ungdomsidretten gjennom egne gutter tre ganger, og jeg må si at jeg er sjokkert over enkelte miljøer. Jeg synes at dette er på sin plass, og jeg håper at det blir et positivt tiltak som alle går helhjertet inn for. Du blir ikke noen dårligere langrennsløper på sikt av dette, sier kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen til NTB.

Juks?

Landslagstreneren er far til blant annet allroundlandslagets Emil Iversen og har også mange, mange år bak seg som lærer på idrettsgymnas.

Enkelte mener at dette kan føre til juks siden det ikke er lagt opp til noen straff for dem som måtte bryte reglene. Mistenkeliggjøring og uthenging av konkurrenter er andre motargumenter som er nevnt?

– Hvis noen vil jukse for å vinne et skirenn som 15-åring, så får de nesten få lov til det. Det er foreldrene som er det største problemet, mener Iversen.

– På hvilken måte?

Hvis det er noen foreldre som vil at sine unger skal vinne på uredelig vis, så får de bare gjøre det, men jeg kan love deg at det ikke blir noen skiløpere av dem. Det er ikke sikkert foreldrene ser det når de er 15-16 år. Dette blir selvsagt vanskelig å håndheve, men det er en holdningskampanje. Jeg synes det er prisverdig at Norge tør å prøve. Jeg støtter det helt ut, sier Ole Morten Iversen.