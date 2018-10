Landslagstreneren mener at de norske jentene holder høyere nivå enn de svenske

Saken oppdateres.

Trønderen var trener for nettopp de svenske landslagslagsjentene før han ble hentet inn til de norske foran denne sesongen. Han kan foreløpig ikke uttale seg om de norske har tatt ytterligere steg under hans ledelse.

Det vil først vise seg når sesongen er kommet i gang. Til nå er sammenligningsgrunnlaget for tynt.

– Det som har imponert meg, er nivået på snittet av gruppa. Alt i alt er det veldig høyt nivå. Det er den største forskjellen på Sverige og Norge. De beste i Sverige har sikkert samme toppkapasitet, men spranget bakover er større. I Norge er spranget mindre, og gruppen er mer homogen. Jeg er imponert over hvor sterke alle er på alt vi prøver på, om det er styrke, hurtighet eller motbakkeintervall, sa Iversen da NTB pratet med ham under den pågående høydesamlingen i Val Senales.

– Det bekrefter at det er en av grunnene til at de har gjort det bra over år. Forhåpentlig er det likevel småting som alle kan utvikle seg på. Det er det vi som kommer utenfra må ta tak i, finne ut de tingene der det er mest å hente.

Spennende

Iversen sier at han har vært igjennom noen spennende og lærerike måneder. Nå teller gjengen dager til det hele braker løs under den tradisjonelle åpningshelgen på Beitostølen i midten av november.

– Sportslig og treningsmessig sett synes jeg at vi har hatt gode samlinger og fått gjort det vi skal. Alt i alt ser det bra, og jeg er imponert over trivselen og hvor flotte jenter jeg har med å gjøre. Det blir feil å si at jeg har hatt mistanke om noe annet, men det har faktisk vært artig. Jeg gleder meg til neste samling, og det er et godt tegn. Det tror jeg jentene gjør også.

Samtidig forteller Iversen om at det er utfordringer nok. Han sier at han har med jenter med egne meninger å gjøre, og at de er vant til å ha ting på sin måte. Det gjør at han hele tiden må føle seg fram.

– Det er også derfor at jeg takket ja til en slik jobb. Det er greit å ha noen utfordringer og at det ikke bare blir plankekjøring. Denne jobben er ingen plankekjøring, og det er det som trigger.

Kampsak

– Utøverne forteller at det er noen endringer i treningsopplegget. Blant annet mer konsentrasjon på hurtighet?

– Ja. Det har vært en kampsak og prioritering, og det passer bra. Det føler jeg også var en bestilling både fra jentene selv og skiforbundet. Jeg føler at vi er samstemte der, sa Iversen.

Han mener det er en åpenbar grunn til at det er blitt slik.

– Det er der forbedringspotensialet er størst, og det er også følelsen når du har vurdert det norske laget utenfra. Mangelen har vært stor fart i lett terreng, og i sprint har det ikke vært overveldende i de siste årene. Men det er ikke snakk om store endringer. Hvis de sier det må de se i dagboka si. 90-95 prosent er det samme som før.

Noen løpere har også redusert antall timer i styrkerommet. Andre har trent mer styrke.

– Enkelte har brukt litt mye tid i styrkerommet. Det er bra at de er sterke, men langrenn er ikke idretten som krever ekstremt mye styrke. Vi har prøvd å bruke styrkerommet mer målrettet inn mot langrenn. For mye styrke utgjør en risiko for at det går ut over kvaliteten som kreves på det som er enda viktigere, sa Iversen.