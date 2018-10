Langrennsjentene kritiske til at Russland er tilbake i varmen: – Da er det kanskje ingen vits i å sette noen krav

Trenger vi et nytt museum for kunst og design?

Saken oppdateres.

Flere av landslagsjentene er kritiske til måten Verdens Antidopingbyrå (WADA) har tatt russisk idrett inn i varmen igjen.

20. september ble Russlands antidopingbyrå (RUSADA) innlemmet i Wada igjen som fullverdig medlem. Den tre år lange utestengelsen er opphevet etter at de ble sparket ut i 2015, i etterkant av det som kom frem om statsstyrt russisk doping frem mot OL i Sotsji året før.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) vil fortsatt ikke slippe til russiske utøvere i internasjonale konkurranser, men denne avgjørelsen har Russland anket til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Antidoping Norge og Norges Skiforbund er kritisk til WADAs beslutning.

Det samme er landslagsjentene.

– Jeg har lest litt uten at jeg har satt meg ekstremt godt inn i det, og jeg er litt kritisk til at russerne er tatt inn igjen uten at de har oppfylt kravene som ble satt. Da er det kanskje ingen vits i å sette noen krav. Det er min tanke, sa Ingvild Flugstad Østberg til NTB under langrennsjentenes samling på Kvitfjell sist uke.

Rart

Østberg får støtte fra Maiken Caspersen Falla.

– Jeg har ikke lest alle artikler om emnet, men litt har jeg lest. Det er litt vanskelig å ha noen mening om det, men slik jeg har skjønt det så var det noe som skulle være på plass for at de skulle bli tatt inn igjen. De tingene er ikke på plass, men de får fortsatt komme inn. Sett utenfra så høres det litt rart ut. Det må i hvert fall være lov å stille spørsmål ved det, sier Falla.

Et av kravene som det er jenket på er at WADA-medlemskapet kan gjenopptas uten at russerne har forpliktet seg til å dele prøvene fra antidopinglaboratoriet i Moskva.

Russerne må heller ikke akseptere den såkalte McLaren-rapporten. Det er nok at de aksepterer konklusjonene fra den såkalte Schmid-konklusjonen.

I praksis betyr det at RUSADA ville måtte erkjenne at doping har forekommet i russisk idrett, men ikke at dopingjukset har vært organisert og godkjent av den russiske staten.

Må stå sammen

Ragnhild Haga har også problemer med å forholde seg til WADAs beslutning.

– Jeg vet ikke grunnene til at Russland er tatt inn i varmen igjen, men det virker som at det er litt merkelig. Kravene er ikke oppfylt, og det er rart at det er krav når de ikke blir fulgt. Jeg håper at de har kontroll slik at vi får en mest mulig ren idrett. Vi må bare stole på at WADA gjør en bra jobb.

– Og det gjør du?

Jeg gjør det, men det virker litt kaotisk og merkelig. Vi står knallhardt sammen mot doping, men det er også slik at vi er blitt noen erfaringer rikere de siste årene. Bildet er kanskje mer nyansert enn man tror, og man skal ikke dømme noen før man vet, sier Haga. (@NTB)