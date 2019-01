Langrennssjefen om VM-uttaket: - Ingen har fått klarsignal til noe som helst

Lokale skiskyttere tatt ut til ungdoms-OL: – Viser at det går an å bli god på ski selv om du kommer fra Rogaland

Men mandag om to uker vil landslagssjef Vidar Løfshus hviske noen utøvere en beskjed. De vil få en gledelig beskjed om hvilke distanser i VM de trolig skal gå.

– Det er bare én ting som trolig er sikkert: Bråk og litt konflikt kommer det til å bli, sier landslagssjefen til Aftenposten.

Første beskjed om 14 dager

Han forteller om hvordan de kommer til å legge opp uttaket fremover. Sprinten i Dresden kommende helg er lite relevant. Rennet i Otepää om knappe to uker er veldig viktig. Det er også NM i Meråker. I tillegg får sprinterne en siste mulighet til å vise seg kvalifisert i Lahti like oppunder VM.

– Vi gjør det slik at vi begynner med å hviske noen i øret om at de kan begynne å forberede seg på enkeltdistanser. Men det skjer ikke før mandagen etter rennet i Otepää, sier Løfshus.

Distanser i VM og de mest aktuelle løperne Løperne som er mest aktuelle for de enkelte VM-distansene. MENN Sprint fri teknikk Johannes Høsflot Klæbo Emil Iversen (Eirik Brandsdal, Sindre Bjørnestad Skar, Mattis Stenshagen, Sondre Turvoll Fossli, Finn Hågen Krogh, Kasper Stadaas) 15 km klassisk, enkeltstart Johannes Høsflot Klæbo Emil Iversen Martin Johnsrud Sundby (Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, 30 km fellesstart med skibytte Emil Iversen Simen Hegstad Krüger Martin Johnsrud Sundby Johannes Hølsflot Klæbo (Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund) 50 km fri fellesstart Simen Hegstad Krüger Sjur Røthe Didrik Tønseth (Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund) KVINNER Sprint fri teknikk Maiken Caspersen Falla Ingvild Flugstad Østberg Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Kristine Stavås Skistad) 10 km klassisk, enkeltstart Therese Johaug Ingvild Flugstad Østberg Heidi Weng Ragnhild Haga (Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind) 15 km fellesstart med skibytte Therese Johaug Ingvild Flugstad Østberg Ragnhild Haga Heidi Weng 30 km fri fellesstart Therese Johaug Ragnhild Haga Heidi Weng (Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg)

En av dem som trolig ligger an til å få en stille beskjed, er Emil Iversen. Han reiste hjem fra Tour de Ski for å forberede seg til VM-uttak. Han har ekstremt lyst til å gå for Norge i VM på 15 kilometer klassisk i Seefeld.

Og selv om han har vært en av beste norske langrennsløpere så langt i vinter, er han ikke sikker på at han får en plass på laget.

De tøffe valgene

Suksess i Tour de Ski ville ikke gi ham noe uttak. Vidar Løfshus hadde gjort det klart at konkurransene i Touren ikke ville telle som uttak. Iversen hadde gjerne sett at han slapp å tenke på Otepää og VM uttak underveis i Tour de Ski.

– Jeg skulle gjerne fått klarsignal på alle distansene. Det hadde vært det beste for min del. Men vi har et så sterkt lag at det ikke går, sa han like før han reiste hjem fra Tour de Ski for å forberede seg til uttaksrenn i Otepää.

Slik er situasjonen for norske langrennsløpere i forkant hvert eneste mesterskap. For noen er det en kamp om å komme med i troppen. For dem som kommer med, handler det om å få lov til å gå renn i det hele tatt.

– Det er ingen som har fått klarsignal til noe som helst, sier Løfshus.

Noen er sikre allerede

Men det er likevel ganske klart at Tour de Ski-vinner Johannes Høsflot Klæbo er den som trolig får gå de distansene som han selv ønsker å satse på.

Det samme gjelder Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. Trener for langrennsjentene, Ole Morten Iversen, gjorde det klart etter at Østberg hadde vunnet Tour de Ski at hun nærmest kan velge og vrake i hvilke distanser hun ønsker å gå.

Norge har lov til å ta med seg 12 løpere av hvert kjønn til VM. Det er ikke plass til flere enn fire på hver distanse bortsett fra sprint kvinner hvor Maiken Caspersen Falla er kvalifisert som regjerende mester. Der får Norge stille med fem løpere.