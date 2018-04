Langrennstopp jubler for «ekteskapet» mellom Løfshus og Northug: – Stiller gjerne opp som prest

Saken oppdateres.

Torbjørn Skogstad er øverste valgte leder for langrenn som leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund. Han har som ansvarlig for langrennssporten, sett at fokus mange ganger de to siste årene har vært mange andre steder enn nettopp på det som skjer i sporet.

En gjenganger har vært Petter Northug og hans mangslungne forhold til Skiforbundet. Men med Northug tilbake på landslaget etter fem år på eget lag. Det er Skogstad veldig godt fornøyd med det.

– Det som Petter selv betegner som en flørt med Vidar Løfshus for en tid tilbake, det endte opp med et ekteskap. Det synes jeg er helt fantastisk. Hvis de trenger noen til å formalisere dette ekteskapet, så stiller jeg opp som prest, sier en meget fornøyd komitéformann.

Han følger opp tidligere språklige bilder brukt i denne saken hentet fra en verden hvor par søker sammen. Etter lagsprinten i NM i Alta, før det var offentlig kjent at Northug hadde sagt ja til landslaget, sa 32-åringen om sitt forhold til Skiforbundet og Løfshus:

– Nå er det kjærlighet. Nå har vi hjerter og blunkesmilefjes i tekstmeldingene, da er det et tegn på at det er en liten flørt, og det kan ende i noe bra, sa Northug til NRK den gangen.

Torbjørn Skogstad tror at Norges sprintlandslag inkludert Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Finn Hågen Krogh kommer til å få stor oppmerksomhet.

– Jeg både håper og tror at vi kommer til å få et artig år. Det er noen helt spesielle typer på dette sprintlandslaget.

– Det finnes kvinner på søkerlisten

Norsk langrenn skal også ha ny toppsjef før sommerferien. Det kan bli en kvinne.

Men om det blir en kvinne som får jobben som “administrerende direktør, langrenn” er fortsatt uavklart.

– Det er flere gode kandidater. Også kvinner, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund lyste ut en ny stilling som toppsjef for norsk langrenn på ettervinteren. Nasjonens største vintersport ønsker seg en person som har det øverste ansvar for både marked, administrasjon og sport.

Ekstern jobb

Ansvaret for å finne den nye toppsjefen for langrenn er satt ut til et rekrutteringsbyrå.

– Vi har et ønske om å opptre ryddig her. Derfor er det greit å bruke eksterne og profesjonelle til å finne de riktige kandidatene. Ikke minst med tanke på at det til en slik stilling kan være søkere fra forbundet internt, sier Skogstad.

Selv om Torbjørn Skogstad gjerne ser at den beste søkeren til jobben er kvinne, så er det ikke kjønnsbalanse som er avgjørende for hvem som skal ta over jobben som øverste sjef for Vidar Løfshus og Espen Bjervig.

– Til slutt vil det være kvalifikasjoner som teller. Det sier seg selv, sier Skogstad.

Skinstad-rollen

Tidligere har Åge Skinstad hatt en jobb med en lignende arbeidsinstruks. Men da han sluttet for tre år siden, ble ansvaret delt på to personer. Vidar Løfshus har hatt det sportslige ansvaret, mens Espen Bjervig har vært øverste ansvarlig for markedsarbeidet og administrasjonen.

– Da Åge sluttet skulle dette være en midlertidig ordning. Men som de fleste har fått med seg har vi de to siste årene hatt en del andre ting å tenke på. Det hele har kokt litt bort, men det har hele tiden vært meningen at vi skulle ha en leder på toppen som har rapporteringsansvar til langrennskomiteen.