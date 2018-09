Langrennsvennene tok farvel med Ida Eide (30)

Saken oppdateres.

Therese Johaug (30) var blant langrennsvennene som var til stede da langrennsløperen Ida Eide (30) ble stedt til hvile fra Lidar kirke fredag.

Kirken fra 1932 sju kilometer sør for Beitostølen i retning Fagernes var fylt opp av familie og venner en halv time før begravelsen startet. Begravelsen ble ledet av fjellprest Eli Vatn.

Søsteren Mari Eide (28) var blant dem som var med på å bære kisten. Mari Eide er på det norske landslaget i langrenn. Landslagets Therese Johaug var blant Ida Eides nærmeste venner og var også til stede under begravelsen. Gjennom tett vennskap har Ida Eide i flere år vært en støttespiller for flere av Norges beste skijenter.

Landslagets Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga var også blant dem på plass i begravelsen, og det samme var de tidligere landslagsløperne Marit Bjørgen og Øystein Pettersen.

Hjertestans

Ida Eide var selv en habil langrennsløper på høyt nasjonalt nivå, selv om hun aldri var del av noe landslag. Hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag 1. september. Eide ble funnet livløs av forbipasserende utenfor løypa der Norgesløpet ble avviklet. Hun pustet ikke da hun ble funnet og ble fraktet til Ullevaal sykehus. Der ble hun erklært død på Ullevaal sykehus dagen etter.

Ida Eide var samboer med komiker og langløper Nils-Ingar Aadne (35). Han var også blant dem som holdt tale. Det samme var søstrene Mari og Hilde.

Uendelig trist

Pappa Bjørn Eide var den første som mintes datteren fra talerstolen.

– Livets gang skulle vært slik at det var jeg som lå i denne kista. Og så skulle Ida vært seksti år og stått her og takket far for god støtte og hjelp. Og så skulle hun si at hun ville tilgi meg for alle de gangene jeg tok henne med på skirenn. – Det blir helt feil og uendelig trist å stå her og snakke om livet ditt som ble altfor kort, sa faren ifølge VG.

– Du etterlater et tomrom som ingen kan fylle. Er det én ting vi skal love deg, er det å leve. Leve stort, leve livet. For det gjorde du, sa søsteren Mari Eide.

Etter bisettelsen var det åpent minnesamvær på Beitostølen Helsesportsenter.