Løfshus gir seg som landslagssjef i langrenn

Saken oppdateres.

Vidar Løfshus opplyser at han søker nye utfordringer etter sesongen og slutter som sjef for langrennslandslagene. Det kommer fram i en uttalelse på Instagram.

Han har vært ansatt i Norges Skiforbund siden 2006.

– Skal du ha denne jobben, må du være topp motivert og inspirert hver dag på jobb. Det er uten tvil en jobb i 24 timer i døgnet og sju dager i uken, sier Løfshus i videoen lagt ut i sosiale medier av skiforbundet.

Han er foreløpig usikker på hva han skal drive med fremover.

Se intervjuet med Løfshus her:

– Upåklagelige resultater

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, skjønner godt at Løfshus velger å gi seg.

– Jeg er enig med Vidar i at man må være 100 prosent motivert i en slik jobb. Jeg vet gjennom min far (tidl. langrennssjef Åge Skinstad, jou.anm.) at den jobben virkelig krever at du er på hugget hver eneste dag. Det foregår noe hele tiden, sier Skinstad.

Han hyller resultatene Norge har oppnådd under Løfshus’ tid som landslagssjef.

– Resultatene har vært upåklagelige. Under han har vi hatt noen av tidenes beste langrennsløpere, både med tanke på rekruttering og resultater – jeg tenker på Marit Bjørgen og Petter Northug.

To store dopingsaker

Men det har også vært mye utenfor skisporet som har tatt oppmerksomhet under Løfshus’ tid. Langrennslaget har vært gjennom dopingsakene til både Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Tirsdag skrev vi om hvordan den finske skihelten Aino-Kaisa Saarinen kritiserte Løfshus. Hun kunne ikke forstå hvordan han fremdeles hadde jobben etter dopingsakene.

Løfshus ønsket ikke å kommentere Saarinens kritikk.

– I mine øyne er Vidar Løfshus så opptatt av rettferdighet for sine utøvere at det kan koke over iblant. Det må man nesten bare respektere han for. Reaksjonene hans viser hvor mye han brenner for det han holder på med, sier Petter Soleng Skinstad.

Vidar Løfshus har ikke besvart våre henvendelser onsdag.

Vi oppdaterer saken

(NTB/100% Sport)