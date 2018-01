Løfshus mener Northug ikke ser sitt eget beste

- Vanskelig å vokse opp i en by som Trondheim uten å bli interessert i historie

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Etter to Tour de ski-etapper hvor flere av de norske løperne havnet langt nede på resultatlisten, har landslagsledelsen vært nødt til å svare på mange spørsmål om det var riktig å vrake Northug.

I sosiale medier ser mange ut til å mene at skitoppene gjør det de kan for å stikke kjepper i hjulene for 31-åringen.

Medaljegrossisten har selv sagt at han ville gå Tour de ski for å bygge form til OL.

Løfshus på sin side mener imidlertid det er stikk motsatt, at det beste for Northugs OL-form er å trene, ikke gå konkurranser.

Han sier Northug nå får en enklere vei til vinterens store høydepunkt.

– Med den jobben han nå får gjort står han mye bedre rustet for OL enn han hadde gjort uten å trene så bra. Nå blir det resultatene fremover som avgjør. Han har fått en god plan A han må følge. Er formutviklingen stigende, så er han med i OL-troppen.

– Gjorde dere han en tjeneste ved ikke å ta ham ut til Tour de ski?

– Det er ikke riktig å si tjeneste, men jeg synes han får en lettere vei til OL enn om han skulle gått her.

– Må følge grunnleggende prinsipper

Løfshus forklarer det med at Northug fikk et langt treningsavbrekk fra slutten av oktober til den andre uken i desember på grunn av sykdom etter et høydeopphold.

Dermed mistet han også veldig mye grunntrening.

– Form er ferskvare. Jeg er evig takknemlig for det Petter Northug har bidratt med for norsk langrenn av medaljer, men når han nå har vært gjennom en tung periode ute av form og trening, så må han jo gjøre det som er det grunnleggende prinsippet. Det er å trene godt med mengde, men det er jo det vi ser at han ikke ser.

Landslagssjefen sier dialogen med Northugs trenere, Stig Rune Kveen og Vidar Underbakke har vært veldig god.

– Så er det Petter selv som ønsker veldig, veldig sterkt å gå skirenn, noe som er litt på tvers av det Tor Arne (Hetland), Arild (Monsen) og jeg anbefaler av trening etter at han kom ned fra Val Senales og ikke fikk satt i gang treningen.

Likte ikke OL-planen

Kveen hadde ikke anledning til å snakke med Aftenposten tirsdag.

I en tekstmelding skriver han at dette er spørsmål Northug-leiren har svart på før, og at vi nå uansett er midt i touren.

– Petter er ikke komfortabel med den planen de har foreslått, han ønsker å gå touren. I tillegg faller det litt tilbake på om det er nok, og at han risikerer å stå der før OL-uttaket og ikke ha fått gå nok, sa Kveen til Eurosport da det ble kjent at Northug var vraket fra Tour de ski.

– Vi hadde et konstruktivt møte med fokus på Petters kvalifiseringsmuligheter til OL i Pyeongchang, sa han etter møtet med Monsen nyttårsaften.

OL-planen klar etter møte

I et møte mellom Monsen og Northug-teamet i Trondheim på nyttårsaften ble veien mot OL bestemt.

Landslagsledelsen ville helst at Northug skulle gå Skandinavisk cup i Piteå til helgen, men godtar at trønderen står over det som flere andre OL-aktuelle vil bruke som uttaksrenn.

11. januar går Northug NM-sprinten. I mesterskapet skal han også gå enten 15 km friteknikk eller 30 km med skibytte.

20. og 21. januar går han verdenscuprennene i Planica, hvor klassisk sprint og 15 km klassisk står på programmet.

Avviser OL-krise til tross for skuffelser

Til tross for en del plasseringer under forventningene så langt i Tour de ski, avviser Løfshus helt at situasjonen er bekymringsfull før OL.

– Det er vel ingen andre nasjoner som har hatt så mange herreløpere på pallen så langt denne sesongen, så det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt.

Han viser til at Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund gjør det bra.

De er allerede tatt ut til OL sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger, som ikke går Tour de ski. Førstnevnte har vært den suverent beste langrennsløperen i verden denne sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg ser av Niklas (Dyrhaug) og føler meg trygg på at han er ett av de sikreste kortene i OL - Finn Hågen Krogh er bra i skøyting, mens Didrik Tønseth allerede har vært på pallen i klassisk. Det er kanskje Sjur (Røthe) som skuffer litt, men han har hatt sine problemer med sykdom, sier Løfshus.