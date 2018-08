Lysten på hotellrom i VM-byen? Det er nesten bare å glemme

Indiske og pakistanske studenter i matkonkurranse: 300 kom for å smake

Saken oppdateres.

Mesterskapet går i perioden 20. februar og 3. mars. Interessen for arrangementet er skyhøy i Norge, og flere hoteller ble kjøpt opp av norske reiseoperatører kort etter tildelingen av VM.

– I olympiaregionen Seefeld finnes det cirka 15.000 sengeplasser. Det er mye i forhold til de stedene som har arrangert VM de siste årene. Likevel har vi måttet innse at vi ikke har kunnet oppfylle ønskene til alle som har planlagt å komme. Det er ikke bare VM, men også høysesong i regionen, noe som betyr at mange av sengeplassene er opptatt, også uten VM, sier Kari Kraus til NTB.

Den norske kvinnen jobber med å promotere Seefeld-området til skandinaviske kunder og arbeider på turistkontoret i VM-byen.

Et søk på booking.com viser at det er så godt som umulig å få hotellrom i Seefeld i VM-perioden. Det er fortsatt visse muligheter i nærområdet, men da er det fort snakk om halvannen til to mil unna VM-byen.

Faste

– Vi har jobbet mye med å informere de mange stamgjestene om at Seefeld slik de kjenner det, ikke kommer til å eksistere disse to ukene i februar og mars neste år. En del av rommene som er blitt booket av «normale» vintergjester har blitt avbestilt og det har gjort at vi på nåværende tidspunkt har sjansen til å skaffe ett og annet rom, sier Kraus.

Det kan også dukke opp noen slengrom tett innpå VM for dem som tørr gamble på en slik løsning.

Seefeld er ikke noen stor by, og det vil stort sett være gangavstand til både konkurranser og premieseremonier om man er så heldig å ha skaffet seg bosted der.

