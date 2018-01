Maiken Caspersen Falla trekker seg fra Tour de Ski

Her er 11 spørsmålstegn for Bruttern i RBK-stallen

Saken oppdateres.

OBERSTDORF/OSLO: Siden Tour de Ski-starten har det vært knyttet spenning til hvorvidt de norske løperne kommer til å fullføre konkurransen.

Nå er det klart at sprinteneren Maiken Caspersen Falla reiser hjem, i tillegg til Marie Eide og Kathrine Harsem.

Det var VG som først skrev om saken.

Onsdagens sprint i Oberstdorf ble avlyst på grunn av uvær. Da FIS besluttet at det blir distanserenn, og ikke sprint, torsdag, besluttet Falla å trekke seg.

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter overfor VG at Falla ville stilt til start torsdag om sprint stod på programmet.

Ledelsens begrunnelse

Fra før av har Thea Krokan Murud (sykdom) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (skal forberede seg til NM) trukket seg fra konkurransen. Dermed begynner det å tynnes ut i rekkene blant de norske kvinneløperne.

Før torsdagens 10-kilometer er følgende løpere fortsatt med: Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Silje Øyre Slind, Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Det norske laget har fått mye kritikk fordi det også har vært snakk om at sammenlagtlederne Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng vurderte å dra hjem.

Østberg begrunnet det med at hun fryktet å havne i duell med lagvenninner under NM om plasser på de ulike OL-distansene. Nå har hun imidlertid fått forsikringer fra trener Roar Hjelmeset om at hun ikke trenger å prestere i NM når hun gjør det så bra i Tour de ski.

Svarte på kritikken

Hjelmeset måtte tirsdag svare på kritikken om at så mange bryter touren. Da kom han inn på at Marit Bjørgen og Ragnhild Haga står over.

– Det er jo litt morsomt at plutselig så blir Ragnhild Haga kalt en profil. Hadde hun vært her, så hadde sikkert veldig få brydd seg om at hun var her. Men når hun plutselig ikke er her, så er hun en profil. Det er jo hyggelig for henne å høre at hun er blitt en profil, sa han med et glimt i øye.

Dagen før sprinten som ble avlyst kom han også inn på Falla.

– Nå skal Maiken Caspersen Falla gå en sprint her i morgen. Det er det sikkert få som bryr seg om, selv om det er verdens beste sprinter som går. Hun setter jo en ekstra spiss på dagen, men jeg skal likevel se seg de som bryr seg om at hun stiller til start.

Nå viser det seg altså at det uansett ikke blir en sprint for Falla. Det gjenstår tre etapper av Tour de Ski.