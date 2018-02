Marit Bjørgen redder norsk langrenn også utenfor sporet

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

PYEONGCHANG: En iskald gymsal hvor toalettanlegget var frosset og derfor avstengt. Bak på scenen hang et sørkoreansk flagg. I den andre enden av rommet sto en grønn trillevogn med baller, tre tjukkaser og noen basketballstativer.

Foruten flagget kunne det vært et festlokale fra 80-tallet en mandag morgen i Trøndelag, der varmeanlegget var avslått, røyken luftet ut og gulvet rengjort.

Stedet var en skolebygning 900 meter unna de norske langrennsløpernes hotell i Pyeongchang. Anledningen var lekenes første norske langrennspressekonferanse. Klokken 09.30 koreansk tid, midt på natta hjemme i Norge, vandret fire løpere inn: En gjespende Heidi Weng, en fokusert Ragnhild Haga, en seriøs Ingvild Flugstad Østberg og en sprudlende Marit Bjørgen. Sammen med dem var medierådgiveren Gro Eide og landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

Det er snart ett år siden tilsvarende pressekonferanse ble holdt i Vierumäki utenfor Lahti. Da var også landslagssjefen, Vidar Løfshus, til stede. Det var da han benyttet anledningen til å gå til angrep på tre av dem som på det tidspunktet hadde vært sterke kritikere av norsk langrenn, Expressens Tomas Pettersson, VG-kommentator Leif Welhaven og TV 2s Ernst A. Lersveen.

To av det norske lagets største stjerner hadde brutt dopingreglement. I tillegg var Norges landslag midtpunkt i en stor debatt rundt bruk av astmamedisin.

- Nå synes jeg de må sette seg inn i saker og ting. De må evne å se fremover og legge ting bak seg, og ikke tvære ved ting som er historie og som vi er ferdige med. Vi har fått en god dom i Therese-saken og har fått ei utredning som har frikjent norsk langrenn. Da må de ikke være så såre for at de tok feil, sa Løfshus for ett år siden.

Landslagssjefen ble oppfattet som arrogant. Skiforbundet hadde havnet i en stor omdømmekrise. Like før fjorårets VM uttalte Løfshus at mediene hadde skyld i at Johaug ble dopingtatt. Dette beklaget han noen dager senere.

Her i Pyeongchang holdt Løfshus seg langt unna den kjølige gymsalen natt til torsdag. Som i fjor er det utenomsportslige temaer som preger debatten foran et mesterskap. Nok en gang har det handlet om astmamedisiner, blodverdier og dopingsaker. Dopingdokumentaren fra Sveriges Television har de siste dagene skapt mye oppmerksomhet.

Til forskjell fra i fjor, da langrennsledelsen tråkket i salaten på første forsøk i Lahti, unngikk Norge tabber i den første pressekonferansen før OL. Æren for det tilfaller Marit Bjørgen.

Med stor ro og trygghet besvarte hun det ene spørsmålet etter det andre på saklig, forståelig og passende ydmykt vis. Mens Heidi Weng verken fikk med seg spørsmål som hun ble stilt eller pratet inn i mikrofonen, hadde Bjørgen helt tydelig forberedt seg godt. Det er fristende å gå til motangrep og i forsvarsposisjon når det kommer spørsmål rundt disse temaene. Det unngikk Bjørgen, uten å fremstå underdanig.

Hun poengterte betydningen av å være åpne og ærlige, samt at hun ikke har noe å skjule.

- Foran et mesterskap lager mediene sine saker som kanskje ikke er positive i vår retning, sa Bjørgen, uten å refse enkeltpersoner, slik sjefen hennes gjorde i fjor.

Som følge av krisen etter de to dopingsakene satte skiforbundet i desember 2016 i gang et omdømmeprosjekt som kalles «VerdiSKI». Prosjektet skal bidra til å forbedre kommunikasjonen, vise ydmykhet og vilje til endring, for deretter å gjenvinne tilliten og det positive omdømmet til norsk langrenn.

Jeg tror langrennsledelsen fortsatt har en vei å gå. Også den siste tiden er det kommet eksempler hvor norske ledere oppfører seg som om de vet best og kan gjøre stort sett som de vil. Som under Tour de Ski, da Norge åpnet for å sende hjem løpere som kjempet om sammenlagtseieren, selv om de ikke var syke.

Når Vidar Løfshus noen dager før OL-starten til Nettavisen omtalte den kontroversielle svenske journalisten Hasse Svens som «klin gæren» og en mann han ikke tar på alvor, bidrar det ikke til å skape et bilde av en ydmyk skiledelse som strever med å komme seg ut av en omdømmekrise.

Vel er Svens kontroversiell, og det er fullt tillatt å slå tilbake med saklige argumenter, men samtidig bør norske langrennsledere fortsatt ha lav terskel for å lytte til innspill fra sine kritikere.

Lørdag morgen kan Marit Bjørgen gå inn til sitt sjuende OL-gull. Om noen måneder kan 37-åringens karriere være over. Akkurat nå er måten hun oppfører seg på utenfor løypa vel så viktig for det norske laget som medaljene hun tar.

Jeg håper alle rundt henne ser og lærer.