Mener Klæbo må stoppes med skitne triks i VM - slik svarer favoritten på «trusselen»

VAL MÜSTAIR: – Jeg skal prøve å gi ham kamp der, men på skøytesprint er han raskere enn meg. Skal jeg slå ham i VM, må jeg ha medvind, sier Iversen etter å ha blitt parkert av Klæbo i Val Müstair.

Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov fylte pallen, mens også Richard Jouve kom seg inn foran Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar i finalen.

På direkte spørsmål om noen kan ta Klæbo i VM-sprinten i Seefeld om en drøy måned, svarer det andre trønderhåpet med glimt i øyet.

– Det går an. Man kan jo prøve å knekke staven hans! Calle (Halfvarsson) kan prøve å hjelpe oss, hvis vi betaler, sier Iversen.

– Innsamling av pæng nå, så skal vi føre over til Sverige, sa Iversen til stor latter fra det norske pressekorpset.

Og slik svarer Klæbo selv på «truslene» om skitne triks:

– Jeg vet ikke hvor mye Calle tar for slike ting. Det er det som er spørsmålet, så vi får se hvor mye Iversen legger på bordet, sier Klæbo.

– Tipper vi får se andre resultater

22-åringen var mer seriøs da han forsøkte å bli kvitt det soleklare favorittstempelet.

– Det er jo litt voldsomt sagt, for Pellegrino er jo sterk, og Chanavat er sterk når vi kommer til VM-løypene. Jeg tipper vi får se andre resultater allerede i Dresden, det blir en type sprint som vi møter i VM, sier Klæbo.

I Seefeld skal utøverne gå en individuell sprint og en teamsprint. Som vanlig spekuleres i det hvilke renn som veier tyngst i uttaket til VM. Skal vi tro Iversen, er det ingen tvil om Tour-sprintene er tunge.

– Hvis du ikke tror det er det, så er du dum. Det er raske løyper, det er knalltøffe dueller. Er man i finalen her, da kan man beherske dette og da er man fin å ha med videre, sier Iversen.

Etter Tour de Ski venter finske Vuokatti.

– Går man fort i Vuokatti, får man sikkert gå i Lahti også. Laget er ikke risset i stein, men har man ikke verdenscuppoeng, hjelper ikke en seier Vuokatti. Det skjønner alle. Den sprinten alene teller lite, sier han.

Iversen var i storform i mixed zone og mente hans 45 sekunder opp til Tour-leder Klæbo ikke var bekymringsverdig.

– Det er bare et magedrag for meg opp langbakken. Blir det ikke mer enn det, så... Jeg må passe på at det ikke blir mer, men er det bare 45 sekunder, er jeg rolig, sier Iversen med et smil.