Mer trøbbel: Nå er også Johaug, Jacobsen og Eide syke

Saken oppdateres.

Sykdomsproblemene brer om seg i langrennslandslaget. Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Mari Eide er nå alle blitt syke.

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag.

– Vi kan ikke utelukke norovirus og jentene er isolert på hotellet, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

Fra tidligere er det kjent at Petter Northug og Emil Iversen har slitt med omgangssyke de siste dagene. Northug og Iversen ble begge syke i helgen, og nå er ytterligere tre løpere rammet.

– Det viktigste nå er å begrense sykdomsomfanget, sier Andersen.

Les mer om situasjonen: Fikk kritikk fra russerne – nå flyttes Northug igjen

Smittefare

Northug og Iversen dropper begge tirsdagens planlagte møte med norske medier i Italia. Der stiller kun Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh.

Så sent som mandag sa Therese Johaug til NTB at hun følte med landslagskollega Petter Northug, som igjen er rammet av sykdom. Langrennsstjernen har måttet ta flere ubeleilige treningsavbrekk i oppkjøringen til den kommende VM-sesongen.

Samtidig signaliserte 30-åringen at hun selv var på vakt med hensyn til å bli smittet av det Northug og Iversen er blitt rammet av.

– Vi jublet både jeg og Astrid (Uhrenholdt Jakobsen) i morges (mandag) da vi skjønte at vi var friske, sa Johaug.

Lite syk

På spørsmål om hun selv noen gang har stått over renn på grunn av sykdom, lød svaret:

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg er veldig lite syk. Slik sett er det forskjell på folk. Jeg må ha et veldig sterkt immunforsvar. Jeg får takke mamma og pappa for kumelka oppe i Dalsbygda for det.

Nå er altså Johaug også blitt syk.

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

(©NTB)