Millionsmell for Petter Northug-selskap – i sluttforhandlinger om ny TV-avtale

Saken oppdateres.

Petter Northugs TV-satsing, Barneskirenn AS, fikk et underskudd før skatt på 2,4 millioner kroner i fjor.

Resultatet betyr at egenkapitalen i selskapet nå er på minus 2,8 millioner kroner.

Globus Media AS, som eide 14,34 prosent av aksjene i selskapet, gikk konkurs på nyåret. Daglig leder og styreleder i Barneskirenn AS, Terje Hallan, forteller at det er årsaken til smellen. Verdien på selskapets konsesjoner og varemerke er skrevet ned til null, ifølge regnskapet.

Medeier gikk konkurs

– Vi hadde jo et år med driftsinntekter og utgifter egentlig i henhold til budsjettet, slik at vi egentlig hadde et lite overskudd, men så på nyåret søkte Globus Media om konkurs. De har stått for all produksjon og innhold i Barneskirenn. Det gjorde at vi har tatt en pust i bakken og vurdert hvordan vi skal drive videre, sier Hallan til Adresseavisen.

– Av regnskapsmessige forsiktighetsgrunner, har vi valgt å nedskrive alt sammen med det samme i stedet for å avskrive de verdiene som ligger i selskapet de neste årene, fortsetter han.

Hallan i 2017: – Vil gå med pent overskudd

Tre år er gått siden Northug lanserte sin egen TV-kanal. Etter å ha økt inntektene fra 500.000 til 1,2 millioner i 2016, kom det første underskuddet i fjor. Minus 900.000 var kalkulert, ifølge Hallan den gangen.

– Allerede i 2017 vil vi gå med et pent overskudd, uttalte Hallan.

Historien ble en annen, uten at han deppet da han fikk det endelige resultatet.

– Det er klart, det er ikke noe gøy, men det handler ikke om driftsresultat. Utenforliggende ting har gjort at vi har gått for en full avskriving av de verdiene som ligger i regnskapet. Så får 2018 vise om det blir ført tilbake som verdi igjen eller om det var et reelt tap, sier Hallan.

– I sluttforhandlinger

Han kan avsløre at fremtiden til skistjernens TV-kanal avgjøres snart.

– Regnskapsmessig har vi valgt å ta avskriving nå. Det kan komme som en inntekt senere, men det kommer an på hvordan vi velger å kjøre Barneskirenn videre nå som Globus Media ikke lenger eksisterer, sier Hallan.

– Når avgjøres det?

– Det er vi i sluttforhandlingene med. Ikke noe som jeg kan si noe om nå, på grunn av partene vi diskuterer med, sier Hallan.

Styret mener fremdeles det er forsvarlig å videreføre driften. Av forsiktighetshensyn skrives verdien på varemerket fra 2,1 millioner til kroner null. Det forklarer Hallan uten dramatikk.

– Gikk strengt tatt i pluss

– På grunn av konkursen til Globus media har vi valgt å skrive den til null, slik at vi er helt sikker på at styret ikke kommer med noe feil informasjon eller overvurderer verdien, sier han.

– Dette er en konsekvens av at vi da vi leverte regnskapet ikke visste hvordan vi skulle drive dette videre. At vi da har valgt å ta den fulle og hele avskrivingen. Det er ikke noe mer dramatikk enn det. Når man ser på regnskapet, gikk Barneskirenn strengt tatt i pluss i fjor, understreker Hallan.

Northug AS eier 81 prosent av selskapet, mens TV 2 har i overkant av fire prosent.

Northug-manager Are Sørum Langås viste til nettopp Hallan da han fikk muligheten til å kommentere saken.