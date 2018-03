Monsen bekrefter at han fortsetter som sprinttrener

Zuma stilles for retten anklaget for korrupsjon

Arild Monsen bekrefter at han fortsetter som langrennstrener i Norges Skiforbund.

– Jeg blir med videre, sa han på spørsmål fra NTB etter fredagens sprintløp i Falun.

Sprintlandslagstrener Monsens nåværende kontrakt løper ut etter denne sesongen. Selv om det ikke er skrevet under noen ny ennå, er det store sjanser for at han får lov til å jobbe mer med Johannes Høsflot Klæbo også neste sesong.

Fredag fikk Monsen se at Klæbo tok sin sjuende sprintseier i vinter. Klæbos dårligste plassering i verdenscupen i sprint er 3.-plassen i Lahti helgen etter OL i Pyeongchang.

– Det er helt fantastisk det han har gjort denne sesongen. Dagens løp var helt perfekt og utrolig sterkt, sa Monsen.

Toppscore

– Hva kan han bli bedre på?

– Vi kjørte sammen hit fra Trondheim og fikk en god samtale da. Jeg og Johannes og morfar Kåre er veldig enige om arbeidsoppgavene. Du kan aldri slutte å jobbe videre. Han har toppscore på mye av det han gjør i sprint, og det må fortsette å forbli toppscore. Det er en jobb i seg selv, sa Monsen.

Men det finnes også noe som 21-åringen fra Byåsen kan bli bedre på.

– Han har forbedringspotensial på 15 kilometer og lengre løp. Det går selvsagt på utholdenhet, men også på teknikk. Vi har så vidt startet jobben, og han er veldig enig i de tankene som jeg har rundt det. Men jeg finner det ikke interessant å gå konkret ut med hva det er.

Gleder seg like mye som før

Monsen sier at han privilegert som kan jobbe med en utøver som Klæbo.

– En viktig jobb for meg som trener er å plukke ut det beste som skjer i den store verden. Johannes er veldig sentral i et slikt perspektiv, men du henter ikke alle svarene ved bare å se på ham. For eksempel er Federico Pellegrino veldig god i avslutningene i skøyting. Det så vi også her i dag.

Moldenseren Monsen ser fram til å starte jobben mot en ny sesong.

– Jeg gleder meg akkurat like mye som før. Det er selvfølgelig veldig kjekt å ha en slik god løper som Johannes som du får lov til å jobbe med. Det er veldig inspirerende. I fjor var det en viss diskusjon om hvor han skal være på lag, og det er det for så vidt nå også. Vi får se etter hvert.

