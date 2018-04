Monsen fortsetter trolig som sprintsjef

Saken oppdateres.

Monsen står i likhet med trenerkollegaene Roar Hjelmeset, Sjur Ole Svarstad og Eirik Myhr Nossum uten trenerkontrakt etter inneværende sesong. Landslagssjef Vidar Løfshus jobber i disse dager med mannskapskabalen inn mot den kommende VM-sesongen.

Monsen har signalisert et ønske om å være med videre, og torsdag svarte han følgende til NTB på spørsmål om det er tvil rundt hvorvidt han fortsetter i sin nåværende jobb.

– Nei, det synes klart. Jeg har ikke fått signaler på noe annet, så jeg blir nok med videre.

Stor kabal

Hvilke utøvere romsdalingen får ansvaret for neste vinter, er derimot ikke klart. Johannes Høsflot Klæbo har vært vinterens forgrunnsfigur i internasjonalt herrelangrenn og har signalisert at han ønsker å fortsette på sprintlandslaget.

Eirik Brandsdal og Pål Golberg har hver sin pallplass i verdenscupen, og sistnevnte var i tillegg i sprintfinalen under OL i Pyeongchang. Det gir dem begge gode kort på hånden, men Brandsdal har samtidig antydet at han kan komme til å avslutte karrieren i vår.

Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Sondre Turvoll Fossli er de tre øvrige på denne sesongens sprintlandslag.

Videre har Finn Hågen Krogh signalisert at han ønsker seg en retur til sprintlandslaget foran neste sesong. Emil Iversen kan også komme til å slå følge fra allroundlandslaget, og et mulig landslagscomeback for Petter Northug synes også mest sannsynlig under sprintlandslagstrener Monsens vinger.

Mange baller må med andre ord landes i tiden som kommer.

Ikke færre

Sprintsjefen selv vil naturlig nok ikke forskuttere hvilke utøvere han vil råde over fram mot VM i Seefeld neste vinter, men er tydelig på at antallet ikke må reduseres. Snarere tvert imot.

– Det må ikke være mindre. Minimum er seks løpere. Blir det mindre, er vi for sårbare ved forfall og slike ting, sier Monsen til NTB.

– Har du håp om å få én plass til?

– Det får vi se når det er klart hvem som er på laget. Det kan hende, men vi holder på å legge den kabalen nå.

Johannes Høsflot Klæbo er inne på det samme som sjefen.

– Det er klart vi er sårbare når vi bare er seks stykker. Dersom to er borte, er vi bare to dobbeltrom, og da er det tynt, sier han – og legger til:

– Jeg synes samtidig vi har klart oss bra, og jeg har trivdes godt i den gjengen jeg har vært en del av. Likevel tror jeg ikke det ville vært negativt og fått inn noen flere på sprintlaget.

Den endelige kabalen legges i løpet av de neste ukene.

