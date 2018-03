Mørklegger temaet på dagens Northug-møte

Nå venter et halvt år i telt for Susanne (26) og Anders (29)

Det er stor usikkerhet rundt hva Petter Northug (32) gjør neste sesong.

Fortsetter han satsingen i privatlag?

Gjør han comeback på landslaget?

Eller setter han kanskje karrièrepunktum?

Northug har ikke uttalt seg offentlig siden desember. Men det jobbes i kulissene.

Tirsdag møtte Northugs manager Are Sørum Langås administrasjons- og markedssjef for langrenn i Norges Skiforbund Espen Bjervig. Ifølge TV 2, som først omtaltet møtet, ble både sportslige og kommersielle hensyn tatt opp.

Situasjonen rundt Northug kan være i ferd med å endre seg. Fikk du med deg kommentaren fra Birger Løfaldli i dag?

Hemmelighold

Sørum Langås holder imidlertid temaet på møtet hemmelig.

– Det var hyggelig å møte Bjervig, men innholdet i møtet har jeg ikke ønske om å kommentere, skriver han i en tekstmelding til Aftenposten.

Overfor TV 2 vil heller ikke kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff kommentere bakgrunnen for møtet.

Han understreker i stedet at det er «jevnlig dialog» mellom Are Sørum Langås og skiforbundet.

Tror veien tilbake er kortere

Etter to gull og ett sølv i Val di Fiemme-VM i 2013 valgte Northug å bryte ut av landslaget. Dagligvarekjeden Coop gikk inn som hovedsponsor i Northugs privatlag.

Avtalen med Coop – som er en direkte konkurrent til landslagets sponsor Spar – har siden vært en verkebyll i forholdet mellom langrennsstjernen og forbundet.

Torsdag bekreftet imidlertid Coop at de er i samtaler med Norges Skiforbund om en sponsoravtale. Blir avtalen en realitet, kan det potensielt endre dynamikken rundt Northug og landslaget.

– Hvis Coop kommer inn som sponsor for landslaget, tror jeg veien tilbake til landslaget er kortere enn den har vært, sier Jann Post – som har fulgt langrennssirkuset tett i en årrekke som NRK-kommentator.

Post tenker dermed i samme baner som Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. I en kommentar torsdag beskrev Løfaldli et mulig samarbeid mellom Coop og skiforbundet som «en indikasjon på at Northug-leiren kan nærme seg landslaget».

– Spennende

Northug har tidligere uttalt at det er nødvendig for motivasjonen hans å stå utenfor landslaget. For noen måneder siden var det få som spådde et landslagscomeback.

– Det er fortsatt mye som skal på plass. Kommunikasjonen mellom Northug selv og skiforbundet virker ikke å ha vært all verden. Så det sitter nok ganske langt inne. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Post.

NRK-kommentatoren understreker at det viktigste uansett er Petter Northugs motivasjon for å trene bra over tid.

OL-sesongen ble en fiasko for mosbyggen. I sitt eneste verdenscuprenn for sesongen ble han nummer 32 på sprinten i Lillehammer.

Nå venter Ski-Norge spent på veien videre for Petter Northug.

– Petters fremtid har jeg ingen kommentar til nå. Det er for tidlig, forteller manager Are Sørum Langås torsdag kveld.