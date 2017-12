Møtte landslagsledelsen: Dette er Northugs plan fram mot OL

Ingebrigtsen fryktet at karrièren var over

Monsen så Northug ta del i Strindheim-stafetten søndag. Northug gjorde en skarp etappe for sitt lag, og tok inn et halvt minutt for Strindheim etter at lillebror Even hadde gått førsteetappen.

– Petter gjennomførte i dag et greit skirenn i Granåsen, sier landslagstrener Arild Monsen i en pressemelding fra Norges Skiforbund søndag kveld.

Ikke krav om skandinavisk cup

Under møtet i Trondheim ble partene enige om at Northug skal gå følgende løp fram mot OL i Sør-Korea.

– Om Petter selv ønsker det går han i Piteå (skandinavisk cup, journ. anm.) til helgen, men dette er ikke noe krav fra vår side. Så bør Petter gå sprinten i NM på Gåsbu om han har mål om å gå OL-sprint, og i tillegg et distanserenn her. Det vil si enten 15 kilometer fri teknikk eller 30 kilometer skiathlon, sier Monsen og legger til:

– Etter NM har vi gitt Petter tilbud om plass til World Cup i Planica hvor han kan gå begge dager med klassisk sprint lørdag 20. januar og 15 km klassisk søndag 21. januar. Disse konkurransene vil da gi grunnlag for et eventuelt OL-uttak, sier han i pressemeldingen.

– Konstruktivt møte

Northugs trener, Stig Rune Kveen, hadde følgende å si om møtet på årets siste dag:

– Vi hadde et konstruktivt møte med fokus på Petters kvalifiseringsmuligheter til OL i Pyeongchang.

Forrige møte mellom partene var 4. desember. Northug har gått minimalt med konkurranser denne sesongen. Han fikk ikke plass i troppen til verdenscupåpningen i Ruka i november, og han fikk heller ikke være med til Tour de Ski.

– Med disse kommende skirennene håper vi Petter kan gi oss gode svar, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det vil for oss alle være en glede å se en motivert og forberedt Petter Northug på startstreken i OL i PyeongChang i februar, avslutter Løfshus i pressemeldingen.

Siste mulighet til å kvalifisere seg til OL er verdenscuphelgen 20. og 21. januar i Planica.