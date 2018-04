Myhr Nossum ønsker seg jobben som landslagstrener

Eirin fra Trondheim går ett av studiene som synker mest i popularitet. Her er listen over studiene færre vil ta.

Saken oppdateres.

Mandag bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus at Hetland ikke går på en ny sesong som sjef for Martin Johnsrud Sundby og de øvrige allrounderne.

Årsaken er den misnøyen løperne har uttrykt med Hetland i evalueringen av den nylig avsluttede OL-sesongen.

Løfshus opplyste videre at det jobbes med trenerspørsmålet, men at ingenting så langt er avklart.

Eirik Myhr Nossum har de siste sesongene vært assisterende landslagstrener under Hetland. Han får nå ansvaret for å lede laget inntil den endelige trenerkabalen er lagt.

Vil ha jobben

På spørsmål fra NTB om han ønsker seg Hetland-jobben på permanent basis, svarer Nossum:

– Jeg har sagt at én av mine ambisjoner i mitt trenervirke er å en gang være hovedtrener for et lag. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til at det finnes mange fryktelig gode trenere. Jeg har også trivdes veldig godt i den rollen jeg har hatt.

– Men sagt på en annen måte, søker jeg på stillingen, tilføyer han.

– Det blir vanskelig å si nei hvis du får tilbudet?

– Ja, ja, ja. Det gjør det. Og hadde jeg ikke trodd at jeg kunne klare jobben, ville jeg vært tydelig på det, smiler Nossum.

Jobber med avklaringer

Trønderen, som har en fortid som Petter Northugs personlige trener, skal i tiden som kommer lede allroundlandslaget gjennom sesongens første samling i Sulitjelma om to uker.

– Jeg er per nå inne på midlertidig basis, og så får Vidar bruke den tiden han trenger til å legge den endelige kabalen, konstaterer Nossum.

Landslagssjef Løfshus sa følgende om Nossums posisjon i trenerkabalen mandag:

– Vi får se hvem som blir permanent trener for allroundlandslaget. Eirik Myhr Nossum er jo i så henseende en god kandidat, men ingenting er avgjort.

Løfshus understreket samtidig også at det jobbes med å finne en annen rolle i skiforbundet til Tor Arne Hetland.

– Vi ser på løsninger for Tor Arne. Han er et stort trener- og ledertalent, og han ønsker vi i Norges Skiforbund å ta vare på, sa landslagssjefen.

Hetland var ikke til stede på seansen i Holmenkollen mandag.

