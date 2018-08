Mystiske helseplager rammet «Pølsa»: Gikk opp ti kilo på én dag

- Jeg har hatt hjertet i halsen noen ganger når unger ferdes her

Saken oppdateres.

SANDNES/OSLO: «Pylså, pylså, pylså». Heiaropene etterlot lite tvil: Øystein «Pølsa» Pettersen er svært populær i Sandnes. «Kongen av Blinkfestivalen», kaller arrangementets sportslig leder Arne Idland ham.

Selv var «Pølsa» svært fornøyd med sjetteplassen på fellesstarten i Sandnes fredag kveld.

35-åringen har vært inne på tanken om å legge opp. På grunn av en mystisk sykdom.

– Jeg har hatt noen tøffe år. Jeg har hatt veldig mye trøbbel med kroppen. Jeg trodde en stund at jeg ikke var i nærheten av å komme meg opp igjen, sier Øystein «Pølsa» Pettersen til Aftenposten i målområdet i Sandnes.

– Jeg orket ikke å bære datteren min engang

La oss skru tiden tilbake til 2016. Pettersen hadde trent hardt gjennom sommeren. Så, på høsten, begynte den folkekjære langrennsløperen å føle seg dårlig.

Kroppen bandt opp vann – og Pettersens vekt gikk opp 10 til 12 kilo på ett døgn. Pulsen var på et tidspunkt helt nede på 18 slag i minuttet.

– Jeg kunne ikke jogge. Jeg kunne ingenting. Jeg orket ikke å bære datteren min i seng engang. Jeg var helt ferdig, forteller «Pølsa».

I 2016 tilbrakte «Pølsa» to dager på sykehus. Legene har imidlertid ikke funnet ut av hva som feiler ham. Selv etter to tilbakefall er sykdommen et mysterium.

– De har ikke funnet svar på hva det er. Det er sannsynligvis kroppen som sier fra om at jeg er helt på grensen – og over til tider – i treningen, sier Pettersen.

Legenes teorier

Mona Kjeldsberg har tidligere vært lege på Olympiatoppen, og er nå tilknyttet organisasjonen som vikar. Hun er usikker på hva som feiler Øystein «Pølsa» Pettersen.

– Dette er ikke vanlig, men det skjer ting med idrettsutøvere, og andre mennesker, som man ikke har en forklaring på, sier Kjeldsberg

På generelt grunnlag forteller hun om en alvorlig muskelskade som heter rabdmyolose – og at dette også kan ramme idrettsutøvere. Kjeldsberg vet imidlertid ikke om dette kan ha rammet nettopp «Pølsa» Pettersen – og understreker at hun ikke er ekspert på akkurat dette medisinske feltet.

– Det kan være en saltforstyrrelse som trekker vann inn i kroppen, sier skiskytterlandslagets lege Baard Freberg.

– Det kan også være en hormonell forstyrrelse med samme effekt, fortsetter han.

– Jeg er bekymret for helsen

Problemene førte til at «Pølsa» begynte å trene mindre. Forrige sesong pekte han seg ut et stort mål: Vasaloppet. Femteplassen der var en opptur.

Men så kom problemene tilbake i fjor høst.

– Da begynte jeg å tenke. Jeg var inne på tanken om å si «nå får det være nok, også får jeg ta vare på kroppen».

– Jeg lever godt om idrettskarrieren er ferdig, men jeg er bekymret for helsen. Akkurat nå lever jeg av kroppen, men jeg har lyst til å leve med kroppen videre.

«Pølsa» bestemte seg likevel for å prøve litt til. Han elsker tross alt å drive med langrenn.

De gode resultatene under Blinkfestivalen (han ble dessuten nummer fem på langløpet onsdag) har gitt ham gode svar. De oppturene tar han med seg inn i vintersesongen – sammen med lærdommene fra den tøffe tiden. Løperen som går for profflaget BN Bank har satt ambisjoner.

– Toppidrett handler om å presse grensene. Det er alltid noen som er villig til å gå lengre. Erfaring er noen ganger bra, andre ganger dårlig. For jeg vet jo hva som kreves. Når jeg ikke får gjort jobben, så kompenserer jeg med å trene enda hardere. Det fungerer bare ikke, sier «Pølsa, før han legger til:

– Hvis jeg blir trener en dag, har jeg mange gode råd å gi.

PS: Russiske Sergej Ustjugov vant fellesstarten fredag kveld foran Aleksander Emil Dyrberg Ek og Federico Pellegrino (Italia).