NRK-kommentator forstår Northugs forfall: – For mye sto på spill

Saken oppdateres.

SANDNES: – Forfallet til en energiløs Petter Northug fra Blinkfestivalen er forståelig. For mye sto på spill, mener NRKs kommentator Jann Post.

32-åringen, som har vært et trekkplaster i festivalen gjennom mange år, fikk et rødt stoppskilt tirsdag ettermiddag. Avsender var Arild Monsen, trener for sprintlandslaget.

Northug er tilbake i det gode selskap, etter noen år utenfor landslaget, til tider i konflikt med Norges Skiforbund. Mange hadde sett frem til at han skulle bryne seg mot noen av verdens beste norske og utenlandske løpere, og det allerede i et 60 km blodslit fra Ålgård til Sandnes onsdag kveld.

Dette er første rulleskirenn av flere, der neste utfordring er Lysebotn Opp torsdag. Festivalen avsluttes lørdag.

– Petter er energiløs. Jeg måtte sette ned foten av hensyn til helsetilstanden, sier Monsen, som forteller at Northug har vært lav på energi de tre siste dagene.

Han har ellers gjennomført et godt treningsopplegg denne sommeren, der han blant annet har gjort unna mil etter mil på Tenerife.

Sist onsdag var han tilbake i Norge. Northug hadde sett frem til å være med i Sandnes, der han har høy status hos arrangøren.

BLINKFESTIVALEN: Debut i 2006, arrangeres for 13. gang. Nesten 1500 deltagere – barn, unge, mosjonister og eliteløpere. Rulleskiløp hver dag fra onsdag til og med lørdag. NRK sender 8 timer og 10 minutter. Var i fjor sommerens mest sette sportsprogram, med nummer 1, 2, 4 og 8 på listen. Venter omsetning på 22 millioner kroner. Alle renn er gratis for publikum.

Vil være føre var

– Jeg tenker at Petter nå er under en trener som overhodet ikke tar noen sjanser. Og når langrennsløperens comeback på landslaget skal evalueres, er det ingen som tenker på Blinkfestivalen, sier Post.

Han fortsetter:

– Det dreier seg om å være på den sikre siden i en periode der treningsbelastningen har vært på grensen. Det er viktig å ta hensyn til det som har skjedd de to siste årene, slik at han ikke tråkker over streken.

– Dette ligner litt på situasjonen vi har sett de to siste årene, med stadig avbud?

– Denne gangen tror jeg det bare dreier seg om å være forsiktig og føre var. Det er jo allerede signalisert at han skal være med på landslagssamlingen til uken.

Nok av stjerner igjen

Mens Northug denne gangen må stå over, er det nok av stjerner igjen. Deltagere fra 19 nasjoner stiller i flere løp. Tilsammen tok gjengen som er påmeldt 67 medaljer i OL i Sør Korea sist vinter, hvorav 17 gull.

– Det er et ekstremt bra felt når det gjelder langrenn og skiskyting. Blinkfestivalen er et av sommerens høydepunkter. Her får løperne en fin mulighet til å måle seg mot hverandre og hvor de står nå, sier Post.

Martin Johnsrud Sundby, som vant åpningsdistansen i fjor, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger, som tok OL-gull i Pyeongchang, tilhører favorittgruppen som trolig kommer til å markere seg på 60 km.

Post husker tilbake på rotteracet i fjor, da allrounderne ville sette langløperne på plass. Det klarte de.

– Allerede fra start ble farten satt opp. Nå er jeg spent på om langløperne slår tilbake.

Kommer for å gå fort

Johnsrud Sundby viste seg fra en sterk side og det varsles at han har trent meget bra denne sommeren.

– Han har trent mer foran denne enn foran OL-sesongen, sier ny landslagstrener Eirik Myhr Fossum, som ser frem til å få mange av sine fra elitelaget i aksjon.

– De har staket litt ekstra. Det er ikke så veldig ofte at de går seks mil på rulleski.

Myhr Nossum skryter av Blinkfestivalen, som har opparbeidet seg et godt renommé.

– Det stiller en del hvasse kanoner fra utlandet. Blink er en veldig god konkurransearena. Her får utøverne målt krefter og gjort opp status. Spesielt Lysebotn Opp gir en pekepinn på kapasiteten.

Den vant for øvrig Holund i fjor, og satte løyperekord. Da sto han over langløpet. Nå er nittedølen ute etter triumf på 60 km også.

Blinkfestivalen på TV onsdag: NRK 2 fra kl. 18.40, fortsetter på NRK 1 kl. 19.30.