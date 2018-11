Nå forsøker konkurrentene å kopiere Klæbos spesielle teknikk: – Han har inspirert mange

Cologna knuste Northug med over to minutter: – Det begynner å se håpløst ut

RUKA: Med høye kneløft kom han nærmest hoppende opp bakken. Teknikken som er blitt kalt Klæbo-klyv, er nå i ferd med å kopieres av stadig flere. Nå er noen av hans fremste konkurrenter klar til å prøve seg med det samme teknikk.

– Det er kult og artig å se at andre gjør det på en annen måte enn de tidligere har gjort det, sa han da han møtte på et FIS-arrangement i Ruka kvelden før sesongen starter. Han var akkurat spurt om at flere og flere løpere har justert motbakketeknikken.

Mange som gjør det samme

Da verdenscupvinneren fra Trondheim fredag formiddag var ute på den offisielle treningen kunne han observere at flere av løperne åpenbart har trent på Klæbo-klyv den siste tiden.

En av dem er franske Lucas Chanavat. Han ble nummer 3 i sprintcupen forrige sesong.

– Hans teknikk har inspirert mange unge løpere og jeg ser flere når jeg er ute på ski som nå prøver seg på det samme. Jeg har prøvd, men jeg har ikke den samme kroppstypen som han. Først vil jeg prøve å gjøre det like etter ham slik at jeg kan se nettopp hvordan han gjør det, sier en smilende Chanavat.

Kan ikke kopiere

En som har vist frem en imponerende motbakketeknikk i skøytesprint er italieneren Federico Pellegrino. Han ble nummer 2 i sprintcupen og slo Johannes Høsflot Klæbo en gang i fjor.

28-åringen fra Aosta påstår at han ikke har tenkt å bli noen kopist av den seks år yngre sprintstjernen fra Trondheim.

– Klæbos måte gå på er hans egen. Jeg har min egen måte og jeg forsøker alltid å bli bedre teknisk. Med min kropp ville det ikke være den beste måten å gå fort, sier Pellegrino.

Klæbo er ikke sikker på at alle kopistene der ute er kommet like langt som ham.

– Det jeg ser er at det er noen som har litt å gå på der.

Han er kjent som en som gjerne eksperimenterer, men han vil ikke avsløre om han har noe lurt med seg til sesongåpningen.

– Jeg må gjøre ting annerledes etter hvert for å kunne være på offensiven. Det er ikke bare å klekke ut noe nytt. Derfor er det bare å jobbe videre med det jeg skal gjøre, så får vi se.

Tror ikke på reprise

Han hadde en helt utrolig førjulssesong og tapte ikke et eneste skirenn før 16. desember. Alt gikk inn.

– Jeg tror det skal mye til for å gjøre det en gang til. Da klaffet alt. Det er mange som har trent, og det er mange som er sterke.