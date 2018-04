Nå har vi svaret: Petter Northug er ikke ferdig

Klokka tolv fikk han vite at RBK-overgangen kunne bli noe av. Klokka ett satt han på flyet

Saken oppdateres.

I forkant av OL, underveis i lekene og også i ukene etterpå ante omverdenen ingenting. Frykten var stor for at vi hadde sett Petter Northug gå skirenn for siste gang.

Så kom lyspunktene. Sakte, men sikkert.

Først var det rykter om at Northug var tilbake i trening, at han var ute og luftet seg på ski i Bymarka. Deretter kom meldinger om at han kanskje skulle gå skirenn igjen. Så stilte han på startstreken i turrenn. I starten av påska gikk han til topps i Flyktningerennet. Han fulgte opp med løyperekord i Sandfjellrennet.

Det var helt klart positive takter, men samtidig litt vanskelig å vurdere. Både på grunn av nivået på konkurrentene og at det var uvante distanser.

Så til distansen i Alta torsdag ettermiddag: NM-lagsprint hvor Petter Northug gikk sammen med broren Even. Strindheim tok seg til finalen og hang med i teten da storebror gikk ut på nest siste etappe. Det som skjedde da er det største lyspunktet på lang tid for det siste tiårets største skistjerne. Da Martin Johnsrud Sundby dro opp farten og fikk luke, bet Northug seg fast. Taktene han viste da var så langt unna de bedrøvelige bildene vi så under verdenscupprologen på Lillehammer i desember at det nesten ikke er sammenlignbart.

Northug lignet for første gang på lenge på sitt gamle jeg. Ikke bare holdt han følge med en av verdens beste skiløpere, men han klarte også å veksle først. Dessverre for Strindheim var ikke lillebror i toppslag, og dermed ble det bare sjetteplass til slutt. Det er mindre viktig.

Hovedpoenget etter denne dagen er at Petter Northug viste at han ikke er ferdig. Langt derifra.

Så må det tillegges at både Sundby og konkurrentene for lengst er ferdig med den alvorlige delen av sesongen. Nivået på lagsprinten i NM kan diskuteres, men du skal uansett være i bra form for å prestere det Northug gjorde på sin sisteetappe i Alta.

Interessant var det også å se ham bli intervjuet av NRKs Ida Nysæter Rasch etter løpet. Helt riktig karakteriserte han sesongen han har vært gjennom som «elendig». Og på samme måte som tidligere når han føler at kroppen spiller på lag, lekte han seg med reporteren. Tross gjentatte spørsmål nektet han å røpe noe som helst om sin egen langrennsfremtid.

Jeg tror vi allerede har svaret. Det Northug har gjort på tampen av sesongen signaliserer at han er sulten på mer, at han er sugen på nok et comeback i verdenstoppen.

Ingenting hadde vært bedre for langrennssporten. Sannsynlig scenario nå er at Northug blir en del av sprintlandslaget, gjør den jobben som kreves og kommer i slag til Seefeld-VM om et lite år.

Så kan vi kanskje få oppleve det mange håpet på under Pyeongchang-OL, at Northug kan gå inn til norsk gull på lagsprint sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

For noen uker siden fremsto tanken urealistisk, men Northug har for vane både å overraske og komme tilbake.

Løpet i Alta kan ha vært det endelige vendepunktet og avslutningen på et to år langt mareritt for Petter Northug.