Nå kan Northug-dramaet ta en uventet vending

Saken oppdateres.

De ubesvarte spørsmålene er mange flere enn de få svarene som er mulig å få fra Northug-leiren. Etter en fullstendig mislykket sesong, som førte til at han måtte følge Pyeongchang-OL hjemmefra, har han så smått begynt å gå skirenn igjen.

Det er et positivt tegn.

Samtidig skal vi ikke legge altfor mye i det. Slik jeg forstår det, har Northug fortsatt ikke bestemt seg for om han vil fortsette som skiløper. Han legger stadig ut bilder på sosiale medier som viser at han bruker deler av dagene til treningsturer i Bymarka.

Resultatene i de løpene han har stilt opp i de siste ukene er det i grunnen umulig å lese noe ut av. Det eneste vi kan fastslå er at han ikke er i godt, gammelt slag. Det positive i de relativt svake plasseringene både i Engadin Skimarathon og Birkebeinerrennet er at Northug fortsatt har lyst til å gå på ski.

Om lysten er der til å legge ned den knalltøffe jobben som er nødvendig for et comeback i verdenstoppen, vet vi fortsatt ingenting om. Han vet det sannsynligvis ikke selv heller.

Northug har ikke snakket med pressen siden 1. desember, på pressekonferansen i forkant av verdenscuphelga på Lillehammer. Det var der han gjennomførte sesongens eneste verdenscuprenn. Nå har det gått snart fire måneder uten at han har uttalt seg om noe som helst.

Sett bort fra det viktigste spørsmålet, om han velger å fortsette karrièren, er det en rekke usikkerhetsmomenter.

Kommer han til å kjøre tradisjonelt opplegg hvis han fortsetter, der alt handler om å gjenvinne posisjonen som verdens beste langrennsløper under VM i Seefeld neste vinter, eller tenker han alternativt? Er for eksempel senvinterens deltagelse på turrenn en indikasjon på at han vurderer å satse på denne type renn neste vinter?

Vi vet ikke. Og jeg tror ikke han selv vet heller.

Det som imidlertid er mest interessant akkurat nå, bak spørsmålet om han fortsetter karrièren, er forholdet han ønsker å ha til landslaget. Dialogen med landslagsledelsen ser ut til å være bortimot på samme nivå som det han har til pressen: Fraværende. Likevel er det tegn som tyder på at han kan være i ferd med å vende tilbake til et forbund han vendte ryggen for fem år siden.

I så fall vil det evigvarende dramaet rundt landets mest myteomspunne idrettsutøver ta en ny dramatisk vending.

For Northug har hele veien, fra han dannet et privat lag våren 2013, vært kategorisk avvisende til at det er aktuelt å bli landslagsløper igjen. Signalene jeg får nå, tyder på at dette synet kan være i ferd med å endres.

Årsakene til en slik endring er i så fall enkle å forstå:

1) Uten landslagsplass vil det bli svært vanskelig for Northug å kvalifisere seg til Seefeld-VM. Om han ikke får en topplassering under sesongstarten på Beitostølen, der konkurransen er knallhard, er det problematisk å få gå verdenscuprenn før jul. Første del av sesongen vil i så fall bli et evig jag etter å bli en del av verdenscuplaget. Han får ingen ro til å prikke inn noen toppform til VM. Hvis han er en del av landslaget, vil han bli prioritert i verdenscuprenn.

2) Northug kan ha innsett at den eneste måten for å komme tilbake på toppen er å trene med de aller beste, som Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo. Da får han de nødvendige referansene på hvor nivået ligger. Dette kan være noe av det han har manglet og en årsak til svikten de siste to årene.

Hvis Northug velger et landslagscomeback, dukker et nytt spørsmål opp: Vil han bli tatt ut? I år har ikke Northug prestert noe som helst. Også fjoråret var svakt, men han kom tross alt hjem fra VM med femteplass på sprint og åttendeplass på femmila.

For meg er svaret opplagt: Skulle Northug i mai gå offentlig ut og si at han ønsker å bli heltids landslagsløper, tror jeg folkekravet om å ta ham tilbake blir så sterkt at Vidar Løfshus ikke kan nekte ham plass. Og jeg tror at hvis Northug vil tilbake på landslaget, står Løfshus klar til å ta imot ham med åpne armer.

Et uttak av Northug kan forsvares med bakgrunn i historien, toppnivået og fjorårets VM-resultater, og landslagsledelsen har egentlig ingenting å tape på å ta et slikt valg. Lykkes Northug vil Løfshus kunne få bevis for at landslagets opplegg er best. Mislykkes han, vil forbundsledelsen kunne få goodwill for i hvert fall å ha gitt ham sjansen.

Nyheten TV 2 kom med torsdag, om at Coop nå går fra å være en direkte konkurrent til en av landslagets sponsorer til å bli landslagssponsor, vil gjøre de kommersielle problemstillingene færre. Samarbeidet mellom Coop og skiforbundet er også en indikasjon på at Northug-leiren kan nærme seg landslaget.

Men uansett må et landslagscomeback for Northug være sportslig begrunnet.

På samme måte som om han velger den tyngste veien og satser helt på egen hånd, er alt egentlig opp til Northug selv. Han må ville dette nok, være villig til å forsake nok og gjøre en ekstrem treningsinnsats, for å klare å komme tilbake.

Sannsynligvis er det dette han nå går rundt i Bymarka og funderer på, når han ikke knipser vinterbilder og legger ut på Instagram.