Nå starter jakten på de siste OL-billettene: - Har aldri vært så åpent som nå

Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

42 russere krever at OL-utestengelsen blir omgjort

Åpner for å droppe stopperkjøp

God gli er ikke billig. Det gjelder også for Nato.

60 minutter på 60 sekunder: Oilers-seier etter at de igjen havnet bakpå

God gli er ikke billig. Det gjelder også for Nato.

Saken oppdateres.

Det meste er på plass i kvinnetroppen. Både hvem som reiser til Pyeongchang og hvem som skal gå de forskjellige distansene.

Men blant herrene er det veldig åpent.

Både hvem som skal være med i troppen. Og ikke minst gå de forskjellige distansene.

Aller tøffest er konkurransen i sprint.

Kun én mann er klar. Hvem får Johannes Høsflot Klæbo med seg?

– Det har aldri vært så åpent når det gjelder sprintlaget, sier NRKs kommentator Jann Post før torsdagens klassisk sprint i NM på Vang.

Han mener at etablerte løpere, men også utøvere som har gått litt under radaren, kan få tur til Pyeongchang i Sør Korea.

– Det er så enkelt som at de som viser form, vil få OL-tur.

Post tenker spesielt på herresiden, der det er kø for å få tak i de kun fire billettene. Det vil si – egentlig tre – fordi ingen tviler på Klæbos kandidatur. Han har levert så det holder.

Inn fra det ukjente

Post mener det fort kan bli noe litt mer ukjente som tar seg inn på et sprintlag, som Mattis Stenshagen og Fredrik Riseth.

Førstnevnte kom til finalen i Skandinavisk Cup forrige helg.

– Han er ung, på alder med Klæbo, men har brukt litt lengre tid på å ta seg frem. I siste junior-VM fikk han sølvmedalje.

21-åringen fra Follebu, som er på rekruttlandslaget, er blitt mye tryggere på seg selv, og på samlinger med Norges og dermed også noen av verdens beste, har han holdt tritt.

Fredrik Riseth, klubbkamerat med Klæbo i Byåsen, har tidligere gull fra junior-VM og U23-VM.

– Han har et toppnivå i klassisk sprint som er veldig bra og holder i verdenscupen. Spørsmålet er om han klare å gå på sitt beste under press, eller om han vil for mye, lurer Post på.

Fikk vannkopper sent

Av de mer etablerte er Pål Golberg en kandidat. Han fikk vannkopper før jul.

– Det skulle jeg jo egentlig hatt som barn, sier Golberg, som mener at han har hatt en god treningsperiode før NM. Han vant sprinten forrige gang NM gikk på Vang i 2013.

Post tilføyer at han mener det er mye usikkerhet rundt Golberg, i likhet med Sondre Turvoll Fossli.

– Han var i finaler før jul, men han klarte seg ikke så bra i Piteå. Jeg føler at han er i grenseland.

Brandsdal på vei fremover

Eirik Brandsdal vant Skandinavisk Cup i Piteå og styrket sine aksjer. Få har det giret han har på oppløpet.

Petter Northug valgte ikke å stille i sprinten i Piteå, men satser alt på de to siste kortene, NM og Planica.

– Det er usikkert hvor Northug står. Han må vise seg frem i NM, sier Post.

Ola Vigen Hattestad, som tross alt er regjerende olympisk mester på sprinten, har fått ødelagt hele sesongen på grunn av sykdom. Han er ute. NRK-eksperten mener imidlertid at Emil Iversen har alle muligheter.

– Han gikk bra på sprinten på Lillehammer før jul, men har ikke gått flere sprintrenn etter det.

De siste Post gjerne vil nevne som mulige kandidater til OL-billett er Finn Hågen Krogh, hvis han finner formen.

– Utøvere som Sindre Bjørnestad Skar er best i skøyting, og i NM og OL er det klassisk. Det er et problem, og det samme gjelder for Håvard Taugbøl.

De fire heteste

Åge Skinstad, som skal være langrennsekspert for Discovery under OL, mener i likhet med Post at Klæbo er bombesikker.

Av andre hete kandidater tar han med Golberg, Turvoll Fossli og Brandsdal.

– Petter Northug kan gå seg inn, men da må han begynne å levere.

Arild Monsen, landslagstrener i sprint, venter en stri tørn:

– Det blir ikke noe enkelt uttak, men uansett kan vi si at det ikke går an å få noe bedre kandidat enn Johannes Høsflot Klæbo. Han har vunnet alt han har stilt opp i denne sesongen, unntagen dag én på 15 km fristil i Toblach, der han ble nummer ti. Men han vant jaktstarten dagen etter.

Slik er OL-status i langrenn

Disse er tatt ut i OL-troppen:

Menn: Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger. 8 ledige plasser.

Kvinner: Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga. 2 ledige plasser.

Disse er er klare for OL-distanser uavhengig av det som skjer i NM og verdenscup Planica.

Menn:

30 km fellesstart med skibytte: Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby. 2 ledige plasser. Nærmest plass er Didrik Tønseth og Emil Iversen.

Sprint klassisk: Klæbo. 3 ledige plasser. Her er det mange om beinet.

15 km enkeltstart fristil: Sundby og Simen Hegstad Krüger. 2 ledige plasser. Hans Christer Holund og Finn Hågen Krogh er nærmest.

Stafett: Sundby og Klæbo. 2 ledige plasser. Ser ut til å stå mellom Krogh, Tønseth og Dyrhaug.

Lagsprint fristil: Klæbo. 1 ledig plass. Krogh og Iversen nærmest.

50 km klassisk fellesstart: Sundby og Hans Christer Holund. 2 ledige plasser. Dyrhaug, Tønseth og Iversen er nærmest.

Kvinner:

15 km fellesstart med skibytte: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga.

Sprint klassisk: Maiken Caspersen Falla, Flugstad Østberg, Weng. 1 ledig plass. Bjørgen aktuell hvis hun selv vil. Hvis ikke er Kathrine Harsem nærmest.

10 km enkeltstart fristil: Bjørgen, Weng, Flugstad Østberg, Haga.

Stafett: Flugstad Østberg, Weng, Bjørgen. 1 ledig plass. Haga, Astrid Uhrenholdt Jcobsen og Caspersen falla kjemper om den siste plassen.

Lagsprint fristil: Caspersen Falla. 1 ledig plass. Bjørgen hvis hun selv vil. Hvis ikke er Flugstad Østberg og Weng nærmest.

30 km klassisk fellesstart: Bjørgen, Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 1 ledig plass. Haga er en opplagt kandidat.