Nå tror utfordreren at kampen om VM-sprinten er avgjort

- Lukasjenko har bit for bit satt mediene under sin kontroll

Ekteparet bor i et hus som er godt for helsa - både på den ene og den andre måten

Saken oppdateres.

At Johannes Høsflot Klæbo får gå ankeretappen i lagsprinten i Seefeld virker å være hugget i stein. Hvem som blir Klæbos makker, og dermed blir soleklar favoritt til å hente hjem VM-gullet den 24. februar, blir ikke kjent før i neste uke.

LES OGSÅ: Klæbo smadret konkurrentene og sørget for norsk seier

Men etter dagens generalprøve i Lahti, tror VM-utfordrer Sindre Bjørnestad Skar at kampen om å bli Klæbos makker i VM er over. Den jobben er han helt sikker på at dobbelt NM-vinner Emil Iversen får.

– Jeg er hundre prosent sikker på at det blir de to som får gå lagsprinten, mens jeg eller Eirik får være godt forberedt til å være reserver om de finner på et eller annet dumt. Men vi viser i dag at vi kan være med og gå noen gode etapper, sa Skar til NRK etter løpet.

– Vi gjør hverandre bedre

Eirik Brandsdal kjemper om å få gå en sprint under VM, og sier at han har litt blandede følelser rundt den knivskarpe konkurransen i det norske laget. Han er uten tvil en av verdens beste sprintere, men kan risikere å ikke få gå en eneste øvelse under verdensmesterskapet i Østerrike.

– Det er litt både og. Vi gjør hverandre gode, og det er litt av hemmeligheten. Uten at vi hadde kjempet om å gjøre hverandre bedre hadde vi ikke hatt så mange i toppen, sier Brandsdal.

– Noe av det kjipeste vi gjør

Sprinttrener Arild Monsen sier at han fortsatt har noen dager å tenke seg om før uttaket blir presentert tirsdag.

For treneren har fått et luksusproblem å tenke på. Førstelaget med Emil Iversen vant lagsprinten soleklart, men andrelaget presterte solid, og spurtet inn til en andreplass, bare 65 hundredeler bak Klæbo.

– Det er noe av det kjipeste trenere gjør når man har så mange gode utøvere på det høyeste nivået som ikke får sjansen, men slik er det. Jeg grugleder meg til tirsdag og uttaket. For noen er det ikke så hyggelig, men det er en del av gamet vi holder med på, sier Monsen til NRK.