Nedbrutt Weng oppsøkte pyskolog: – Det var det eneste jeg kunne gjøre

Saken oppdateres.

OL i Sør-Korea ble en nedtur for Weng, med åttendeplass på tremila som beste plassering. Det var langt under forventning for Weng som leder verdenscupen og vant Tour de Ski tidligere i sesongen.

– Det har vært stang ut. Det har vært kjipt. Jeg har slitt med psyken, sier hun til VG på spørsmål om tiden etter lekene.

Har oppsøkt hjelp

26-åringen er på plass i Falun, der verdenscupen skal avsluttes denne helgen. Sesongen som startet helt glimrende for Weng, endte med skuffelse i sesongens store mål.

På spørsmål fra avisen om det er noe hun skulle gjort annerledes mellom Tour de Ski-suksessen, og sesongen stort mål, sier Weng følgende:

– Ikke treningsmessig. Men med tanke på hvordan ting har vært, og med tanke på det psykiske, så føler jeg at jeg har taklet det veldig dårlig. Det er det som er mest kjipt. Det eneste du kan gjøre er å få hjelp fra psykolog. Det har jeg fått, sier Weng.

Opptur i Lahti

Hun sier også at «det er blitt for mye for meg», og peker blant annet på at det denne fokus nesten har vært for mye fokus på OL.

Weng fikk en opptur i Lahti for to uker siden. Da ble hun nummer fem på ti kilometeren.

I forrige uke gikk det derimot ikke veien. Først forsvant hun tidlig ut av sprinten i Drammen. Deretter ble det en svak 18. plass på tremila i Holmenkollen.