Nedtur for Petter Northug: Etterpå kom treneren med en klar beskjed

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN/OSLO: Fredag ble Petter Northug diskvalifisert, etter at han skøytet på 15 kilometer klassisk. Lørdag stilte 32-åringen til start på Beitostølen i det som regnes som en av hans aller sterkeste øvelser, sprint i friteknikk.

Det endte i prologen. Northug gikk inn på en 28. plass, men flere løpere passerte ham, og dermed var dagen over for Petter Northug omtrent før den startet. Han endte til slutt på 35. plass. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to i prologen, noe overraskende slått av Gjøran Tefre.

Etterpå ble Northug spurt om hva slags svar han fikk av kroppen under prologen.

– Jeg fikk dårlige svar, men det visste jeg jo, sa Northug etter rennet.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var på tross av resultatet positiv på 32-åringens vegne.

– Det var ikke helt ille. Vi tror begge at pilen peker rett vei.

Beskjeden fra treneren var likevel klar etter løpet: Prestasjonen var ikke god nok.

– Det viktigste for meg var å høre hvordan han hadde det da han våknet i morges. Det var helt greit – han kjenner at han mangler noe. Dette var ikke noe fullstendig takras, selv om det er for dårlig i en større sammenheng.

Slik reagerte han etter gårsdagens løp: Northug disket i sesongåpningen: – Den var soleklar

Optimistisk trener

Northug reiser hjem søndag og skal trene i Trondheim. Deretter går turen til det nasjonale rennet på Gålå neste helg.

Monsen har lite tro på at Northug kan være med når verdenscupen kommer til Beitostølen i desember. Konkurransene på Lillehammer i slutten av november kan være mer aktuelt. Da er det blant annet sprint på programmet.

– Jeg er optimist og håper at det ikke blir full stopp i treningen igjen, sa sprintlandslagstreneren.

Northug har selv uttrykt seg skeptisk med tanke på muligheten for å gå verdenscup før jul. Nedturen på Beitostølen gjorde ingenting for å endre det.

– Det tror jeg blir vanskelig. For min del handler det om å konkurrere på nivå to og trene.

– Jeg er avhengig av at jeg fungerer på trening og responderer på konkurranser. Gjør jeg det kan det bli artig etter jul, sa Northug.

Tefre slo Klæbo

– Det virket litt som han ikke er helt i form, rett og slett. Timingen stemmer ikke helt, og det har nok en sammenheng med form, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da Northug gikk i mål.

Johannes Høsflot Klæbo viste fra startnummer én at formen er god. Han gikk i mål til ledelse. Men senere kom Gjøran Tefre. Han imponerte stort og gikk inn til førsteplass.

– Det var flotte forhold, og jeg traff veldig bra på valgene der ute. Det var en bra tid. Det er ikke ofte jeg slår Klæbo, sa Tefre til NRK.

Tiril Eckhoff imponerte

Skiskytteren Tiril Eckhoff overrasket i kvinnenes langrennsprolog til Beitostølen-sprinten. Hun ble kun slått av 19 år gamle Kristine Stavås Skistad.

Skistad var raskest gjennom den 1,2 kilometer lange løypa i fri teknikk. Konnerud-løperen noterte tiden 2.44,68 og slo Eckhoff med 42/100 sekund.

– Dette hadde jeg ikke trodd, men det er utrolig gøy, sa Eckhoff til NRK.

Storfavoritt Maiken Caspersen Falla var fjerde best i prologen. Deretter fulgte Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, mens Kari Øyre Slind ble nummer syv.

De 30 beste tok seg til kvartfinalene, som går senere lørdag. Helgens renn på Beitostølen utgjør den norske sesongstarten i langrenn.