Niklas Dyrhaug skal opereres – går trolig glipp av VM

Saken oppdateres.

Niklas Dyrhaug skal opereres. Håpet er at det skal løse langrennsprofilens vedvarende skadeproblemer. Det skriver Skiforbundet i en pressemelding lørdag morgen.

Operasjonen fører til at Dyrhaug etter all sannsynlighet ikke stiller til start i ski-VM i Seefeld som starter i februar. Han er likevel glad for at de nå trolig har funnet ut hva som er galt.

– Endelig ser det ut til at vi har funnet svaret på lyskeplagene som i perioder har begrenset meg i både trening og konkurranser, sier en lettet Niklas Dyrhaug i pressemeldingen.

31-åringen skulle etter planen gå det tradisjonelle Rindalsrennet lørdag. Det velger han å stå over.

– Jeg hadde tenkt å gå, men det blir for smertefullt, så må dessverre droppe det. Men godt å endelig få svar på hva som har hemmet meg over en lang periode, sier han til Adresseavisen.

Vil trene for fullt i januar

I pressemeldingen står det at Dyrhaug har fått påvist «Gilmores Groin». Den beskrives som «en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken».

– Jeg krysser fingrene for at plagene nå blir historie, så jeg kan trene og konkurrere for fullt uten smerter og avbrekk. For meg føles dette som et lite gjennombrudd. Jeg er glad og lettet over å ha funnet ut av dette som har bekymret meg i mange år , fortsetter han.

– Jeg tok den endelige beslutningen om operasjon i går, etter en lengre periode med smerter under trening. Nå håper jeg å få en operasjon raskt slik at jeg kan være tilbake i full trening i slutten av januar.

Går glipp av VM

Han sier at målet er å kunne gå renn i februar/mars. Det vil si at VM i Seefeld nok kommer for tidlig for 31-åringen.

– At VM i Seefeld går i vasken kan jeg leve med, sier Dyrhaug.

Niklas Dyrhaug har vunnet to VM-gull. Det gjorde han i stafett i 2015 og 2017. I tillegg tok han bronsemedalje på 15 kilometer klassisk i Lahti i 2017.

– Jeg er, som Niklas, veldig glad for at det er funnet en årsak til plagene som har begrenset treningen den siste tiden, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.