Nilsson planlegger å bryte Tour de Ski

Saken oppdateres.

Det bekrefter 25-åringen fredag, dagen før Tour de Skis første etappe i Toblach.

– Jeg kommer til å gå de fire første etappene, sier Nilsson til TT.

Det var nærmest klart at de kvinnelige svenske stjernene skulle gjøre som blant andre Therese Johaug og droppe Tour de Ski for å forberede seg til VM, men Nilsson ombestemte seg.

– Det var magefølelsen. Det kjentes som noe jeg ville gjøre. Jeg satte meg ned med Rikard (Grip, landslagssjef) og trenerne og ville høre om det funket med VM-forberedelsene, og det gjorde det, sier Nilsson.

Tour de Ski starter med sprint i fristil i italienske Toblach fredag. Dagen etter er det 10 og 15 kilometer i fristil samme sted.

Deretter flytter løperne seg til Sveits og Val Müstair, der det igjen gås fristilsprint 1. nyttårsdag. De påfølgende dagene er det fellesstart i klassisk og jaktstart i fristil (10 km for kvinner, 15 km for herrer) i tyske Oberstdorf. Så sier Nilsson takk for seg.

5. januar venter en klassisk fellesstart over 10 og 15 kilometer i Val di Fiemme, før det hele avgjøres med jaktstart opp slalåmbakken i Alpe Cermis søndag 6. januar. (@NTB)