Knuste Johaug: – Ville heller dø enn å bli nummer to

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Marit Bjørgen var ankerkvinne i seks strake mesterskap. Men torsdag var det Therese Johaugs tur.

Johaug hentet inn Sveriges ankerkvinne Stina Nilsson. Men på oppløpet var svensken suveren. Dermed tok Sverige sitt andre gull i VM.

– Jeg kjente det: I dag ville jeg heller dø enn å bli nummer to, sier Nilsson til SVT.

– Hun er mye bedre enn meg i en spurt. Jeg har mye å lære der fortsatt, sier Johaug til NRK.

Stafettens virkelige stjerne var svenskenes yndling Charlotte Kalla. Etter en jevn start på stafetten var det nemlig Kalla som distanserte Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Etterpå beskrev Kalla gullet som «en drøm som går i oppfyllelse».

Etter fire strake stafettseire i VM er Norges dominans over. Det var to minutter ned til forfølgerne. Til slutt dukket Natalja Neprjajeva opp og sikret russisk bronse.

Jevnt

Fra den tredje etappen ble stafetten en ren norsk-svensk duell.

På den første etappen holdt nemlig Heidi Weng følge med Ebba Andersson. Deretter prøvde Ingvild Flugstad Østberg febrilsk å kvitte seg med Frida Karlsson på annenetappen – uten å lykkes.

I NRKs direktesending oppsummerte Ebba Andersson det enkelt:

– Det er vanskelig å få luke i denne løypen.

18,8 sekunder

Men Charlotte Kalla viste hvordan. På andrerunden av tredjeetappen parkerte hun Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Alle gjorde sitt beste, men det er jeg som er for svak i dag, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Det gylne tallet var:

18,8.

Det var forspranget Stina Nilsson fikk til Therese Johaug ut på siste etappe. Etter 2,5 av 5 kilometer var over var avstanden halvert.

Jakten var i gang.

I et jafs på sisterunden fant Johaug ryggen til Nilsson. Men hun klarte aldri å rykke fra. Nilsson vant til slutt med mange meter. På de siste 500 meterne utklasset hun Johaug.

– Det var så tøffe forhold. Det var tungt å holde et høyt tempo, og jeg ble stresset av Johaug bak. Jeg er veldig glad for å være først over mållinjen, sier Nilsson etter rennet.

Spørsmålet mange vil stille seg nå er: Valgte landslagsledelsen riktig oppsett?

Umiddelbart etter rennet fikk Ole Morten Iversen nettopp det spørsmålet av NRK.

– Jeg har inntrykk av at alle gikk gode løp. Vi visste akkurat hva som ville skje underveis. Jeg tror ikke vi har noen grunn til å angre. Vi får aldri svar på det, sier Iversen.

Fredag skal herrene gå stafett.