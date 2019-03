Nilsson spurtslo Johaug – Østberg «sikret» verdenscupseieren

Varsler at taket er nådd for pengebruken i Granåsen

Stina Nilsson ble til slutt altfor sterk for Therese Johaug og Ingrid Flugstad Østberg.

Nilsson imponerte og holdt følge med Johaug og Flugstad Østberg hele distanserennet, og spurtslo Johaug like før målgang i Québec.

Dermed tapte hun sitt første distanserenn denne sesongen. Det ble med ti strake seirer i distanserenn i comebacksesongen.

– Jeg synes jeg gjør et veldig bra løp i dag. Med det utgangspunktet jeg hadde fra start, i tillegg til forholdene i løypa, synes jeg det gikk kjempebra. Stina knuste meg ikke i dag som hun gjorde i stafetten i VM hvert fall, så det var artig, sier Johaug til NRK etter målgang.

Vil ikke ta seieren på forskudd

Flugstad Østberg hadde ikke sjanse i innspurten, og havnet på tredjeplass, bak Nilsson og Johaug. Hun sikret likevel et fantastisk utgangspunkt før verdenscupfinalen på jaktstart i morgen.

Rivalen Natalja Neprjajeva havnet helt nede på 19. plass, 1,08 minutter bak vinner Stina Nilsson. Dermed har Flugstad Østberg nærmest sikret sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Hun går så godt i dag at det nærmest må en sykdom til for at sammenlagtseieren i verdenscupen skal ryke, sa ekspertkommentator i NRK, Torgeir Bjørn, på siste runde.

– Jeg hørte at hun (Neprjajeva) var nedpå, og det er ikke noe moro. Jeg var også nær ved å falle ved et par anledninger ute i løypa. Jeg skal holde tungen rett i munnen og håper jeg kommer til å ende opp med verdenscuptrøyen også etter morgendagens etappe, sier Flugstad Østberg til NRK.

Hun vil ikke bli gratulert med sammenlagtseieren allerede nå, før jaktstarten søndag.

– Nei, dessverre. Jeg hadde en god dag i dag, også irriterer jeg meg litt over at jeg ikke klarte å henge helt med i avslutningen. Jeg følte meg bra, men de to andre ble for sterke, sier hun til statskanalen.