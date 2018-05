Norges nye langrennssjef: – Forstår at norsk langrenn oppleves som arrogant

Grethe Aasved går fra privat sykehusdrift til toppsjef på St. Olav: - Har i ryggmargen at vi lever av at pasienten velger oss.

ULLLEVAAL: I to år trente han de svenske langrennsjentene. Det ble suksess og medaljer til en nasjon som hadde levd lenge i skyggen av Norge. Norske langrennsløpere har dominert på kvinnesiden de siste årene.

Utenfor Norge har den norske dominansen ikke blitt bejublet på samme måte som her hjemme. Mer enn en gang har det blitt slått fast, ikke minst i svenske medier, at norsk langrenn er blitt så mektig og suveren at de er blitt arrogante.

– For det første har jeg forståelse for at Norge kan oppleves slik. Etter to år i Sverige har jeg fått anledning til å se Norge fra utsiden. Det er snakk om å passe på at man viser stor nok grad av ydmykhet og respektere andre selv om de ikke går like fort på ski og har de samme ressursene, sier Ole Morten Iversen.

Har hatt sitt første møte

59-åringen fra Meråker møtte de norske langrennsjentene for første gang søndag ettermiddag. Det ble et positivt møte med norske idrettsutøvere på det han anser for å være et sterkt lag med et fantastisk samhold og gode holdninger. Samtidig er han klar på at det er viktig ikke å la seg blende av suksess sesong etter sesong.

– Det er alltid en fare for at, når man har vært så suveren og god over en lang periode, det kan bli en sovepute. Vi skal ikke gjøre noe som er dumt, men man blir litt fort sløv på hvordan man formidler og hvordan man snakker til andre. Det tror jeg vi har godt av å bli minnet på om. Nå er vi gode og har store ressurser, men vi må være ydmyke overfor dem som ikke sitter like bra i det, sier den nye langrennssjefen.

Han skynder seg å legge til at Norges Skiforbund også har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe og veilede nasjoner som ikke har like sterke langrennstradisjoner eller like mye penger.

Fikk tilbudet fredag

Det var sist fredag at han fikk tilbud om jobben etter at den forrige sjefen, Roar Hjelmeset, sa nei til å fortsette. Tidligere i vår sa også assistenttrener Sjur Ole Svarstad nei til landslaget. Langrennssjef Vidar Løfshus måtte se seg om etter en nye trenere.

Ole Morten Iversen, som allerede hadde sagt nei til forlenget kontrakt med det svenske landslaget, hadde aldri en jobb på det norske landslaget i tankene. Men da jobben ble ledig, skjønte han at hans navn kom til å bli aktuelt. Dermed gjorde han seg ferdig med alt tankearbeidet.

– Da Vidar spurte, var det ikke vanskelig å si ja. Da hadde jeg vurdert alle plusser og minuser og hadde kommet til en beslutning.

Han spurte aldri jentene på laget om de ville ha ham i jobben. Men han rådførte seg med Roar Hjelmeset, Sjur Ole Svarstad og kona.

– Og så spurte jeg også sønnen min om det var greit at jeg tok denne jobben. Og det var det, sier han om samtalen han måtte ta med Emil Iversen som er på herrelandslaget, før han sa endelig ja til skiforbundet.

Ser gjerne kvinnelige søkere

Selv om toppjobben er besatt, trenger landslaget fortsatt en assistenttrener. Norges Skiforbund har bestemt seg for at de kommer til å lyse ut stillingen. En rekke navn har vært nevnt som assistent. Northug-trener og kollega til Iversen på skigymnaset i Meråker, Stig Rune Kveen, har vær nevnt. Andre mener at det er på tide med en kvinnelig trener for norske langrennsjenter.

– Jeg er veldig åpen for at en kvinne kan få den jobben. Men uansett må det være kvalifikasjonene som teller. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle kvinnelige trenere til å søke på den stillingen som nå blir lyst ut, sier han.

Han har ingen umiddelbare kandidater.

– Det er mange dyktige kvinnelige trenere som aldri har fått sjansen og aldri har turt å ta steget og dermed aldri får erfaring.