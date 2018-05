«Norges nye sjef bør få denne mannen som assistent»

I Oppdal er sløydsalen i hjertet av skolen - det har disse fire lærerne sørget for

Gift eller samboer? Her er de beste økonomirådene: - Å skrive samboerkontrakt er jo ikke akkurat det første et par snakker om

– En kamp er over

Grethe Aasved går fra privat sykehusdrift til toppsjef på St. Olav: - Har i ryggmargen at vi lever av at pasienten velger oss.

Her er nye Team Nord-Norge – dette er løpernes mål kommende sesong

Grethe Aasved går fra privat sykehusdrift til toppsjef på St. Olav: - Har i ryggmargen at vi lever av at pasienten velger oss.

Saken oppdateres.

Med Marit Bjørgens karriereslutt oppsto et tomrom som er umulig å fylle på kort tid for det norske kvinnelandslaget. Da begge trenerne, både Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad, valgte å gi seg, ble omveltningene for de gjenværende kvinneløperne forsterket foran den kommende VM-sesongen.

Den nye landslagstreneren får ingen enkel oppgave. Forventningspresset er enormt. Det er nesten ikke mulig å levere bedre resultater enn det norske langrennskvinner har gjort de siste årene. Uten Bjørgen blir dynamikken i gruppa endret. En ny kaptein må på plass. Selv om Therese Johaug er tilbake og sannsynligvis vil dominere langrennssporten kommende sesong, vil hun ikke nødvendigvis gå inn i den morsrollen Bjørgen har hatt.

Valget av Ole Morten Iversen som erstatter for Roar Hjelmeset mener jeg er helt riktig. Han har enorm kunnskap og erfaring, og han har en grunnholdning og verdier som harmonerer med det Norges Skiforbund og norsk langrenn skal stå for. I tillegg er han en rolig type som ikke lar seg vippe av pinnen enten det blir gulljubel eller fiasko.

Når Iversen nå er på plass, er spørsmålet hvem han får med seg som assistent. Stillingen skal utlyses, men for meg er det én kandidat som allerede peker seg ut.

Det er Stig Rune Kveen, kollega av Iversen på Meråker videregående skole. Kveen har i flere år vært Petter Northugs personlige trener og fulgt skistjernen gjennom opp- og nedturer. I denne perioden har han høstet uvurderlig erfaring med hvordan det er å jobbe sammen med en av verdens beste utøvere. I tillegg har han lært hva det betyr av å være midt inne i et mediesirkus, hvor en hel nasjon har en mening om jobben du gjør.

Der Iversen kan oppfattes som en litt traust eldre herre, fremstår Kveen, tidligere norgesmester i poker, som det motsatte. Om han nærmer seg 40, er Kveen ung i denne sammenhengen. Han har entusiasme, pågangsmot og de sosiale antennene som er nødvendig for at en gruppe som det norske kvinnelaget i langrenn skal fungere optimalt.

Kveen uttalte i helga at jobben som landslagstrener for kvinnelaget var svært interessant. Det var før ansettelsen av Iversen ble offentliggjort. Som den offensive typen han er legger ikke Kveen skjul på at han har valgt det yrket han har gjort fordi han ønsker å være skitrener i resten av sin yrkeskarriere.

Om Kveen velger å søke, mener jeg han er en kandidat det vil være vanskelig å se bort ifra.

I tillegg til Iversens assistentjobb er det flere uavklarte kort i kabalen Løfshus bør ha klar så snart som mulig. Fortsatt er det uvisst hvem som skal lede herrelandslaget etter Tor Arne Hetlands uventende exit. Tidligere landslagstrener Trond Nystad er blitt trukket frem som en kandidat. Spørsmålet er om han vil tilbake til Norge. Eirik Myhr Nossum har frem til nå fungert som assistent. Et opprykk for ham er aktuelt.

Et annet spørsmål er om skiledelsen er i stand til å finne kvinnelige kandidater som er kvalifiserte. For fire år siden ledet Guri Hetland det sveitsiske herrelaget, med Dario Cologna i spissen, til OL-suksess i Sotsji. Her hjemme er støtteapparatet til de norske løperne svært mannsdominert.

Oppkjøringen til den kommende VM-sesongen er allerede i gang. Det eneste som foreløpig er sikkert er at Ole Morten Iversen skal lede Therese Johaug mot sitt comeback, og at Arild Monsen fortsetter som sjef for det landslaget som vil få mest oppmerksomhet de kommende månedene: Sprintlaget som huser både Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug.

Uten en rask avklaring for allroundherrene kan det bidra til usikkerhet, noe som vil påvirke VM-oppkjøringen negativt.