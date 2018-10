Syk Northug isoleres fra resten av landslaget

Her takker Selnæs Byåsen-helten etter opprykket

Petter Northug er blitt syk og bor på et annet hotell enn resten av sprintlandslaget i langrenn i italienske Val Senales, melder TV 2.

Det bekrefter landslagstrener Arild Monsen til kanalen.

– Vi kommer tilbake til det senere i dag, sier Monsen.

I en pressemelding skriver Skiforbundet at det er snakk om omgangssyke.

– Petter holder seg foreløpig i ro og vi ser an situasjonen. Vi kommer med ny status i morgen, sier medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, Øystein Andersen i pressemeldingen.

Sprintlandslaget for menn og kvinnelandslaget er for tiden i den italienske høyden. Mandag og tirsdag er medier invitert til pressemøter i Val Senales.

Northug skulle etter planen ha en felles pressekonferanse tirsdag. Det er usikkert hva som skjer med den nå som trønderen er blitt syk. 32-åringen er flyttet til et annet hotell for å unngå å utsette øvrige landslagsløpere for smittefare.

Kronglete oppladning

Det er ikke første gang Northug trøbler med sykdom i oppladningen til den kommende vintersesongen. I september måtte Northug stå over sprintsamlingen i Lillehammer på grunn av en forkjølelse.

Sykdommen gjorde at Northug mistet flere hardøkter. På sensommeren måtte han også ta en ufrivillig treningspause som følge av at han følte seg unormalt sliten etter et treningsopphold i Spania.

– Fysisk skulle jeg helst ha vært mye bedre nå. Jeg er nok litt på etterskudd. Samtidig har jeg vært i bra fysisk form de to siste årene på denne tiden, uten at det har hjulpet på vinteren. Nå må bruke tiden godt og holde meg sykdomsfri, sa Northug for snart tre uker siden.

Av og på

Northug har ikke vært som han pleier i de to siste sesongene. Trolig fikk han svi for å kjøre for hardt i høyden. Arild Monsen sa dette da han nylig fikk spørsmål om trønderens trøblete sesongoppkjøring:

– Vi får ikke svar før til vinteren på hvor mye det har satt ham tilbake. Samtidig har han sikret at han ikke har gått på en smell og har overskudd igjen nå. Det har litt å si det også. Han har vært litt av og på, og så får vi se hva det holder til, sa landslagstreneren til NTB.

Tidligere i måneden meldte NRK at Northug ikke er blant dem som allerede er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Finland i slutten av november.

De siste dagene har Northug skapt mange overskrifter i forbindelse med sin nye bok «Min historie».

