Northug er forkjølet. Nå frykter treneren at OL kan ryke.

Denne internasjonale spådommen kan vi like: Tidenes norske medaljefangst i OL

78 000 mistet førerkortet i fjor - uten at politiet var involvert

Northug er forkjølet. Nå frykter treneren at OL ryker

Her var det nærmere 30 kuldegrader i morges

Saken oppdateres.

– Han tar nå en dag av gangen og holder mulighetene åpne for å gå renn seinere i NM, om helsa hans blir bedre, sier Northugs trener Stig Rune Kveen.

Verdenscupen i Planica skal fortsatt være aktuell for den norske skistjernen.

– Det er fortsatt aktuelt hvis forkjølelsen slipper fort, og han får trent noen dager før verdenscupen, sier Kveen.

Petter Northug: Navn: Petter Northug jr. Født: 6. januar 1986 (32 år) Klubb: Strindheim Yrke: Langrennsløper Viktigste meritter: VM: 13 gull, 3 sølv OL: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse Verdenscupen: 38 seirer. 2 sammenlagtseirer (2012/13, 2009/10), 1 sammenlagtseier i Tour de Ski (2014/15) Aktuell: Er blitt syk én dag før NM-sprinten på Gåsbu. OL står i fare.

Parkert av konkurrentene

Kveen har uttalt seg til Northugs egen nettside TVSPORTEN. Der sier han følgende om trønderens sjanser til å kvalifisere seg til OL i Sør-Korea i februar nå:

– Dessverre ser vi at Northug står igjen med få muligheter til å få vist seg fram, og liten sjanse til å få kvalifisert seg til OL, sier Kveen.

Northug har hatt en tung sesong så langt. Han ble vraket til laget som skulle gå Tour de Ski, og under skandinavisk cup i Piteå ble han parkert av konkurrentene, og havnet på en 48.-plass – hele fem minutter bak vinneren.

Kveen sier han fryktet dette utfallet tidligere i vinter.

– Petter ønsker å konkurrere, for å komme i form. Det får han ikke når han blir vraket til Tour de Ski. Spørsmålet nå er om han får nok muligheter i januar til å vise seg fram for landslagsledelsen, sa Kveen da.

– Petter synes det er kjipt

Northug skal ikke ha det så bra nå.

– Petter synes det er kjipt. Det er ingenting han heller hadde ønsket enn å være frisk og rask, i god form, og kunne ha konkurrert på høyeste nivå. Men det å bli syk er en del av gamet, sier Kveen til 100 prosent sport.

Han innrømmer at det ikke akkurat har gått på skinner for 32-åringen denne sesongen.

– Nå hadde kroppen hans begynt å fungere på trening, og det var også en av grunnene til at han bestemte seg for å gå i Piteå, sier Kveen.

Northug skal ha våknet opp syk mandag. Da ble også landslagsledelsen informert.

– Er vi heldige, så slipper det taket fort. Det kan godt hende at han står på startstreken senere i NM, sier Kveen, og legger til at det blir bare synsing på når Northug kan bli klar:

– Han må bli frisk, og han må i tillegg ha en treningsdag eller to for å kjenner at kroppen er pigg, sier Kveen.

– Er det realistisk at han går noen løp i NM?

– Det er vanskelig å si. Man skal ikke være altfor optimistisk, sier Kveen.

– Alt håp er ikke ute

Selv om treneren mener det spøker kraftig for OL-deltakelse for Northug nå, har han ikke gitt helt opp.

– Alt håp er ikke ute. Skulle han bli frisk, er han klar til å gå i Planica, sier Kveen.

– Hvordan vil du oppsummere denne sesongen for Northug?

– Det er ikke så mye å oppsummere, for det har ikke vært så mange skirenn for Northug, sier Kveen.

– Du nevner vrakingen av Northug til Tour de Ski som en negativ faktor. Hvordan vil du utdype det?

– Det har vært et mentalt slag i siden, med tanke på at Petter har vært opp og ned mentalt. Det ga også færre muligheter til å vise seg fram på øverste nivå, sier Kveen.

– Men det vi har fokus på nå, er at Petter skal bli fort frisk, og komme tilbake i skisporet, avslutter han.

Kniven på strupen

Sykdomsproblemene kommer svært ubeleilig for Petter Northug. Trønderen har kniven på strupen dersom han skal klare å sikre seg plass i den norske troppen til OL i Pyeongchang.

Landslagsledelsen har gitt klar beskjed om at medaljegrossisten må prestere i NM eller under neste helgs verdenscuprenn i sprint i slovenske Planica dersom han skal være med i diskusjonen.

Forkjølelsen som har rammet 32-åringen føyer seg inn i rekken av problemer denne sesongen.

Northug måtte også stå over den nasjonale åpningen på Beitostølen på grunn av sykdom. Siden har han slitt med å finne formen.